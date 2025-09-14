IN EVIDENZA

Napoli, Buongiorno: “Con Beukema ci siamo subito trovati bene. Contento della vittoria”

Prova di grande forza del Napoli che a Firenze fa il bello e il cattivo tempo e batte la Fiorentina 1-3, trascinato daI gol di De Bruyne e dei nuovi arrivati Hojlund e Beukema. Per parlare della vittoria è intervenuto in conferenza stampa il difensore partenopeo Alessandro Buongiorno. Queste le sue parole: “Abbiamo impostato la partita sapendo che ci sarebbero stati tanti uno contro uno, ma abbiamo avuto un atteggiamento coraggioso. Ci siamo preparati bene e siamo contenti della vittoria”.

Differenze tra Beukema e Rrhamani?
“Con Sam ci siamo subito trovati bene, cercando di comunicare il più possibile. È andata benissimo e sono contento per il suo gol all’esordio. La gara di giovedì? Sarà tosta, contro una squadra fortissima. Dovremo essere bravi a recuperare le energie”.

Cosa è cambiato nel finale?

“Ci siamo abbassati un po’ troppo rispetto all’intensità che abbiamo dato nei primi 70 minuti. Di questo ne ha approfittato la Fiorentina e abbiamo rischiato qualcosina in più. Siamo stati comunque bravi a resistere”

Cosa cambia tra Meret e Milinkovic Savic?
“Sono due ottimi portieri e noi siamo contentissimi ad averli con noi, indipendentemente da chi giocherà. In difesa cerchiamo molto di comunicare tra noi. Dal punto di vista tattico Vanja ha un grande rinvio, ma anche Alex è molto bravo con i piedi. Ci troviamo bene con entrambi”.

