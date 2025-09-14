INTERVISTE

LE INTERVISTE – Politano: “Rinnovo a vita? Ne stiamo parlando, siamo sulla buona strada”

Vincenzo Letizia 14 Settembre 2025

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-1 sulla Fiorentina: “Per me è un momento importante, sono contento di come sta andando questo inizio di stagione ma siamo soltanto all’inizio e il campionato è lungo, dobbiamo qualificarci anche per il Mondiale. Sarà un anno importante, spero di continuare così”.

L’atteggiamento è il vostro segreto?
“Noi abbiamo la consapevolezza che questo tipo di partite su campi difficili vanno approcciate forte per rendersi subito aggressivi, oggi è stata la nostra forza. Stiamo cercando di sfruttare al massimo le nostre potenzialità

Rinnoverai a vita col Napoli?
“Vediamo, ne stiamo parlando, siamo sicuramente sulla buona strada”.

