Milan, Pulisic: “Prestazione top, incredibile il modo in cui abbiamo difeso il risultato”

29 Settembre 2025

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-1 sul Napoli: “Incredibile il sacrificio che abbiamo fatto, anche come abbiamo difeso dopo il rosso. Top. Anche il mister ha fatto molto bene per tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Con Modric e Rabiot abbiamo molta qualità e lo dimostriamo sul campo”.

Vincenzo Letizia

