EDITORIALE DEL LUNEDI – NAPOLI battuto a San Siro 2 a 1, regalate le reti al Milan

Editoriale. Il Napoli è salito a San Siro in piena energenza difensiva, con quattro titolari fuori, ma questa situazione non può essere un alibi per la sconfitta.Nei primi trenta minuti di gioco i rossoneri sono pertiti sparati ed hanni trovato i due gol per le ingenuità di Marianucci, all’esordio e di Juan Jesus che si sono fatti saltare come dei polli. Gli azzurri hanno avuto anche delle opportunità per andare a segno ma le parate di Maignan e errori sotto porta di Anguissa e Di Lorenzo hanno evitato il peggio per il Diavolo. Nella ripresa poteva esserci la svolta: penalty per i partenopei e conseguente espulsione di Estupinian. Il rigore è stato trasfomato alla perfezione da De Bruyne, terzo gol in tre tasferte e il Napoli ha riaperto la partita, facendo un forcing nella metà campo dei padroni di casa, però sterile. Il Milan ha così portato a casa un risultato di prestigio infliggendo il primo ko ai campioni d’Italia, in campionato. Ora in testa, con 12 punti ,ci sono tre squadre il Milan, il Napoli e la Roma che ha fatto sua la gara dell’Olimpico contro il Verona per 2 a 0. Naturalmente, siamo appena all’inizio e non si possono dare ancora giudizi definitivi. Sta di fatto che la lotta scdetto sarà molto affascinante, quest’anno, con più formazioni in lizza. Il duello tra DE Bruyne e Modric è stato vinto dal quarantenne, ancora integro ed in piena forma. Anche questo ha inciso sul risultato finale. Il pari tuttavia poteva arrivare nei minuti di recupero con Neres che colpito il palo con un gran tiro da fuori. Se fosse entrato quel pallone nessuno poteva gridare allo scandalo, visto che i rossineri nel secindo tempo hanno rinunciato a giocare chiudendosi nella loro area di rigire a difendere il golletto di vantaggio. Sicuramente è stato un finale da brividi per la difesa di casa che si è salvata almeno due volte sempre con il brasiliano. Si vede che era destino che andasse cos’ì Ora, non è il caso di piangerci addosso, occorre subito ricaricare le batterie in vista dell’importntissimo match di Champions, al Maradona, contro lo Sporting Lisbona, in programma mercoldì sera.