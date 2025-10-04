EDITORIALE PREPARTITA NAPOLI vs GENOA – Conte indeciso sul modulo da adottare, domani; possibile ritorno al 4/3/3?

Editoriale. Vigilia della gara Napoli vs Genoa, di domani alle 18, allo stadio Diego Armando Maradona. Una partita, sulla carta abbordabilissima che, invece nasconde tantissime insidie. I rossoblù, pur non attraversando un buon periodo di forma, visti i recenti risultati negativi, verranno a Fuorigrota con l’intento di dare molto fastidio ai campioni d’Italia. Incontrare, infatti, la prima della classe inculca, sempre, tanti stimoli agli avversari di turno. Ma in che modo gli azzurri affronteranno i luguri? Il tecnico leccese continuerà a proporre i quattro centrocampisti, confermando il 4/1- 4/1? Oppure, avendo Neres pronto ad agire sulla fascia destra o sinistra, tornera al canionico 4/3/3, che più si addice al dna del Napoli, togliendo un centrocampista? Questo, il dubbio dell’allenatore, attualmente. Certamente, qualche cambiamento di formazione ci sarà: Far tornare titolare il brasiliano può costituire un fattore fondamentale per le ambizioni del Napoli, che adottando il modulo di sarriana memoria ha dato il meglio di sè. Il sistema con i quattro centrocampisti con cui si è iniziata la nuova stagione ha portato, finora, in sette gare disputate tra vcampionato e Champions, cinque successi e due sconfitte. Antonio Conte, adesso, ha a disposizione anche il difensore siunistro spagnolo Guitierrez, il quale ha già giocato due gare in cui ha dimostrato di essere un calciatore affidabile. L’utilizzo dell’esterno mancino ex Girona, può far pensare a una mediana con quattro centrocampisti, mentre, visti i tanti impegni, l’olandese rapper Lang e Neres potrebbero risultare determinanti per un cambio di passo. Il gruppo azzurro comprende senatori, tipo Di Lorenzo, top player, quali De Bruyne, giovani promettenti, come Marianucci, Ambrosino e Vergara, un mix con cui l’allenatore partenopeo intende perseguire i suoi obittiuvi, in questa annata totalmente differente da quella passata.