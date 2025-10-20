IN EVIDENZA

ANTEPRIMA PARTITA – PSV Eindhoven vs Napoli, Azzurri a caccia del riscatto per cancellare la brutta prestazione di Torino

Armando Fico 20 Ottobre 2025

Il Napoli di Antonio Conte, reduce dalla nefasta trasferta di Torino, contro i granata, si apprestano, domani sera, in quel di Eindhoven, in Olanda, ad affrontare, per la terza giornata di Champions, il Psv, ex squadra di Noa Lang. Dopo aver ottenuto il primo successo, nella manifestazione, battendo per  2-1 lo Sporting Lisbona, grazie alla doppietta di un Rasmus Højlund scatenato, gli azzurri, andranno a  a caccia di un risultato positivo, per cancellare  la bruttisimma gara contro il Toro, di sabato scorso. Questa partita nasconde moltissime insidie, occorre stare attenti al poliedrico talento della formazione olandese Ismael Saibari, sempre più fondamentale nello scacchiere del Psv. Per quanto riguarda l’undici che Conte manderà in campo, ci sono ancora diversi dubbi sulla presenza di Mc Tominay e Hojlund. I due pilastri dell’allenatore salentino  potrebbero, tutt’al più,  essere convocati, ma il Napoli non intende forzare i tempi di recupero, per non rischiare aggravamenti. Certo, viceversa, il ritorno, da titolare, di Matteo Politano, mentre sulla corsia mancina dovremmo rivedere Guitierrez.  Poco più in là, ci dovebbe essere spazio per l’ex Lang. In casa dei tulipani, il tecnico Bosz dovrà  fare a meno  di Ruben Van Bommel, figlio d’arte che ha subito un brutto infortunio al ginocchio che lo terrà fuori per tutta la stagione. Ecco, di seguito i possibili 22 giocatori che inieranno la partita:

PSV (4-3-3): Kovar; Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, Man, Til. All. Bosz.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, Lang; Lucca. All. Conte

I precedenti, putroppo, tra le due squadre,  non sono entusiasmanti per il Napoli, difatti, su tre partite europee giocate, ci sono state altrettante sconfitte. .Dunque, bisogna, assolutamente, invertite tale tendenza negativa.

 

Armando Fico

