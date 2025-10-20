Beukema avverte: «PSV tipica olandese, molto offensiva. Dobbiamo stare attenti»

EINDHOVEN (NL) – Alla vigilia del grande match, Sam Beukema rompe il ghiaccio davanti alle telecamere di Sky Sport. Il difensore azzurro, alla sua seconda esperienza con il Napoli, affronta con chiarezza il tema del confronto con il PSV: «Ho già giocato qui in questo stadio due volte e in entrambe le occasioni abbiamo vinto — afferma — speriamo di aggiungere un’altra».

Attenzione al gioco palla a terra

Beukema entra poi nel vivo: «Il PSV segna molto, ha grande qualità soprattutto quando hanno la palla. Propongono il tipico calcio olandese offensivo. Noi dobbiamo stare attenti e, se riusciamo a farlo, possiamo fare una grande prestazione». Parole che suonano da monito per i compagni: non concedere spazio, non abbassare la guardia.

Situazione interna: infortuni, nuovi acquisti e inserimento tattico

Il difensore non nasconde le difficoltà vissute dal gruppo: «Volevamo tornare con i tre punti da Torino ma non ci siamo riusciti. Abbiamo qualche infortunato e i nuovi devono ancora ambientarsi». A proposito del suo inserimento nel sistema di mister Conte, aggiunge: «Io sto bene, ogni giorno comprendo meglio cosa vuole il tecnico e di cosa ha bisogno la squadra. Ci vuole tempo, ma il gruppo è forte e vogliamo dimostrarlo anche domani».

Tra passato e ambizioni: i maestri italiani

Infine, Beukema racconta il suo percorso in Italia e l’evoluzione personale: «In Italia ho lavorato con Thiago Motta, Italiano e ora Conte — tre allenatori straordinari che mi hanno aiutato a crescere, anche in fase offensiva. Voglio migliorarmi ancora».