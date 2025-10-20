Nessuna sanzione per Marinelli e Abisso dopo il rigore contestato in Milan-Fiorentina: Rocchi prende posizione

Il rigore assegnato contro la Fiorentina nell’anticipo con il Milan (2-1) ha acceso forti polemiche, ma la Commissione Arbitrale non ha disposto alcuna sospensione né per l’arbitro Livio Marinelli né per il VAR Rosario Abisso.

L’episodio focale è l’intervento di Parisi su Giménez, inizialmente ignorato da Marinelli, che poi venne richiamato via VAR: la decisione è stata rivista in “On field review” e il penalty confermato.

La Fiorentina ha reagito con forza nel post-gara: il direttore sportivo Daniele Pradè ha accusato il sistema arbitrale, sostenendo che Marinelli “non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione”, mentre il tecnico Stefano Pioli ha lamentato un invito implicito al simulare e alle proteste.

In seguito alla gara, il presidente degli arbitri Gianluca Rocchi ha analizzato l’episodio insieme agli organi competenti: la conclusione è stata quella di non prendere provvedimenti disciplinari. Marinelli rimane in servizio, Abisso è giustificato per l’intervento del VAR, mentre nei confronti di Giménez si rileva che l’“accentuazione” dell’azione (con un doppio colpo) non è stata considerata meritevole di sanzione.