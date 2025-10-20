LE ALTRE DI A

Nessuna sanzione per Marinelli e Abisso dopo il rigore contestato in Milan-Fiorentina: Rocchi prende posizione

Vincenzo Letizia 20 Ottobre 2025 0 52 sec read

Il rigore assegnato contro la Fiorentina nell’anticipo con il Milan (2-1) ha acceso forti polemiche, ma la Commissione Arbitrale non ha disposto alcuna sospensione né per l’arbitro Livio Marinelli né per il VAR Rosario Abisso.

L’episodio focale è l’intervento di Parisi su Giménez, inizialmente ignorato da Marinelli, che poi venne richiamato via VAR: la decisione è stata rivista in “On field review” e il penalty confermato.

La Fiorentina ha reagito con forza nel post-gara: il direttore sportivo Daniele Pradè ha accusato il sistema arbitrale, sostenendo che Marinelli “non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione”, mentre il tecnico Stefano Pioli ha lamentato un invito implicito al simulare e alle proteste.

In seguito alla gara, il presidente degli arbitri Gianluca Rocchi ha analizzato l’episodio insieme agli organi competenti: la conclusione è stata quella di non prendere provvedimenti disciplinari. Marinelli rimane in servizio, Abisso è giustificato per l’intervento del VAR, mentre nei confronti di Giménez si rileva che l’“accentuazione” dell’azione (con un doppio colpo) non è stata considerata meritevole di sanzione.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Inter, ritiro troppo blindato: la protesta degli svizzeri

Fonte: Repubblica.it…

10 Luglio 2019 0 11 sec read

Torino-Empoli 0-1: Padelli condanna i granata, toscani salvi

Una incredibile autorete del portiere granata in avvio complica la partita dei padroni di casa che si trovano di fronte una squadra vivace e organizzata: il…

6 Maggio 2015 0 3 min read

Kilmarnock, fan tifano il club che li eliminò

1 Gennaio 1970 0 27 sec read

Roma eroica: gioia sui social e negli spogliatoi

È stata la notte più bella del popolo giallorosso. In una data che ricordava un brutto precedente: il 10 aprile di 11 anni fa il […]

10 Aprile 2018 0 57 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui