Fabbroni, De Stefano, Cucco, Arpaia, Schira e Gautieri a Radio Napoli Centrale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Preoccupa non solo il numero degli infortuni, ma la loro gravità. Questi sono problemi profondi, che incidono nella vita di un atleta. Questa casistica deve far riflettere un pochino, ma non so così. Quando Conte tira in ballo anche il suo staff nel diluvio di dichiarazioni delle ultime partite, dice che devono crescere tutti. Questo mi fa pensare che lui dà un giudizio che dal suo punto di vista non è sufficiente. 4-4-2? Idea buona, ma che va organizzata. Non so se c’è il tempo di fare questo cambiamento, che secondo me sarebbe anche opportuno”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’attore e atleta Barbato De Stefano: “Vedo troppe cose che non mi piacciono intorno al Napoli. Tante tensioni, problemi che non ci sono, secondo me. Questa è una fase difficile, che secondo me passerà. Vivendo a Roma si percepisce forse più forte questo senso di difficoltà che il Napoli sta vivendo. Come vive un tifoso azzurro a Roma? Secondo me nella Capitale amano i napoletani, vado un po’ controcorrente. È vero che ci sono molti sfottò, ma sono genuini. In fondo il Napoli è considerata una squadra vicina e c’è rispetto e considerazione. Io prendo in giro i romanisti dicendo che vinceranno lo scudetto. Spero che questo possa portare fortuna al Napoli. Questa rivalità per me è assurda, vorrei ci fosse solo quella genuina e sportiva. ”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mauro Cucco: “Il Napoli è ancora lì, faccio fatica a parlare di crisi. Ma è vero che ci sono mancanze sulla produzione del gioco e sulle occasioni da gol. Soprattutto questi infortuni arrivano in serie e sono quasi tutti uguali. Stiamo anche vedendo come molti di questi problemi sono anche piuttosto seri, con lesioni gravi. Più che i carichi penso che il problema sia la gestione del minutaggio. La partita contro l’Atalanta arriverà tra una settimana, e dobbiamo vivere altri giorni con l’attesa di capire cosa succederà. Bisogna aspettare il ritorno di Conte a Castel Volturno e cosa lui chiederà alla squadra. Mi auguro che possa tornare Gilmour, perché può essere la soluzione per sostituire Anguissa. Ma oggi l’interrogativo è sugli umori negli spogliatoi”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Gennaro Arpaia: “Non si può parlare di sfortuna in merito agli infortuni. È molto difficile trovare una spiegazione e arrivare alle conclusioni. Quello che i giornalisti possono fare è mettere in fila le cose e porre il problema. Vedo tante squadre alle prese con gli infortuni, anche quelle che non fanno l’Europa. C’è questo allarme che a quanto pare nessuno vuole recepire. Per me aggiungere competizioni e partite non fa bene né ai calciatori né al pubblico. L’attenzione a un certo punto può calare, e penso che i giocatori si debbano fermare anche di fronte ai maggiori guadagni. Oggi l’Italia non può permettersi più un campionato da 20 squadre. Alcune partite di Serie A offrono uno spettacolo molto precario”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Niccolò Schira “Per me il Napoli con Anguissa perde il suo miglior giocatore, anche in termini di contributo in zona gol. Ce ne sono pochi come lui. Il Napoli già doveva trovare un sostituto prima, oggi a maggior ragione questa esigenza è molto importante. In difesa Conte si può arrangiare, ma a centrocampo il discorso è diverso. A centrocampo l’allenatore ha già perso De Bruyne, e quindi devono darsi una mossa gli esterni offensivi. Servono le giocate di Lang, che ad esempio deve darsi una mossa invece di far uscire polemiche e lamenti ogni 15 giorni. Non mi pare che Lang avesse incantato, neanche nelle amichevoli. È ora di dimostrare qualcosa. L’unico lampo resta il gol annullato col Torino. Anche Neres si è spento, mentre Lucca non è certo un attaccante che fa reparto da solo. Vanno messi in condizioni di segnare, ma giocatori come Neres e Lang hanno bisogno di qualità per potersi esprimere. Anche loro si devono svegliare”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’allenatore Carmine Gautieri: “Il problema del Napoli da risolvere è l’equilibrio. Gli infortuni sono tanti, e l’ambiente deve stare vicino all’allenatore. Conte è un allenatore vero. Ha vinto uno scudetto con una squadra non superiore all’Inter, e forse nemmeno al Milan. Non penso sarebbe arrivato lo scudetto senza Conte. Bisogna tenersi stretto un uomo vero e sincero che non prende in giro i tifosi. Conte prova a dare equilibrio a un ambiente che oggi è poco collegato con la squadra. Le classifiche in campionato e in Champions dicono che il percorso sta andando verso gli obiettivi. Credo che la preparazione sia quella dell’anno scorso, e che quindi portò lo scudetto. È difficile capire il motivo di tanti infortuni. A volte ci sono delle annate che nascono in un certo modo. Anche da un punto di vista di allenatore faccio fatica a capire. Solo chi è dentro può far capire cosa sta funzionando”.

