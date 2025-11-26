NEWS

Infortunio Gutierrez – Lo spagnolo, distorsione alla caviglia, secondo le prime previsioni, non rientrerà che fra due settimane

Armando Fico 26 Novembre 2025 0 39 sec read

Diceva Eduardo De Filippo gli esami non finiscono mai, tuttavia, in chiave  Napoli,  potrenno rivoltare la sua affermazione, trasformandola in gli infortuni non finiscono mai. Infatti, ieri ,nella rifinitura prepartita col Qarabag, il terzino sinistro spagnolo Miguel Gutierrez si è fermato accusando una distorsione alla cavilglia che gli farà saltare, secondo le prime previsioni, la gara di Roma, quella con il Cagkliari, a Fuorigroota in Coppa Italia ed anche il big match con la Juventus, sempre in casa, alla vigilia della festa dell’Immacolata. Nella giornata odierna, però, ne sapremo molto dio più sull’entità dell’infortunio. Dunque, all’Olimpico, rivedremo Olivera sulla fascia mancina bassa. Conte, nel frattempo, si augura di recuperare Leonardo Spinazzola che potrebbe, quanto meno, sedere in panchina, domenica prossima., per essere una pedina importante da far subentrare in corso d’opera.

Armando Fico

