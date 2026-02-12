NEWS

Buone notizie per Antonio Conte – Billy Gilmour è in via di guarigione, probabile una sua convocazione per il match di Bergamo del 22 febbraio

Armando Fico 12 Febbraio 2026

Finalmente comincia a svuotarsi l’infermeria azzurra; dopo i recuperi di Politano, Mazzocchi, Lukaku, Rrahmani, Meret  e forse Mc Tominay, appare vicino pure il rientro in gruppo di Billy Gilmour. Dopo tre  mesi di stop per problemi di pubalgia che lo hanno costretto all’inteventio chirurgico, lo scozzese sta per tornare. Dalle ultime notizie, sembra probabile una sua convocazione per la gara di Bergamo, contro l’Atalanta del prossimo 22 febbraio. Conte, quindi, potrà riavere un altro giocatore di livello a disposizione, in una partita chiave,  in questo finale di stagione, contro una diretta concorrente per le zone alte della classifica. Anora oggi resta  misteriosa la situazione dell’infortunio di Anguissa che lamenta grossi  problemi alla spalla, il suo rientro è tutto da vedere, nessuno sa dirci quando tornerà disponibilie.

Armando Fico

