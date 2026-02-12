Verso Napoli vs Roma – Previsto, per domenica sera, al Maradona, il pubblico delle grandi occasioni

I tifosi azzurri sono pronti a riempire gli spalti dello stadio Maradona, domenica sera, nell’incontro della 25esima giornata di campionato,contro la Roma di Giampiero Gasperini, tornato a sorridere dopo il successo dello scorso turno conil Cagliari, all’Olimpico. Dunque, per l’ex derby del sole, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Previsto, infatti, il sold out con 55mila presenze. La prevendita è tutt’ora in corso ma sono rimasti solo poche meno di mille tagliandi di Tribuna Posillipo,. La gara con i giallorossi è molto sentita da entrambe le tifoserie, però i sostenitori romanisti, residenti nel Lazio, non potranno venire a Fuorigrotta. Provvedimento che resterà in vigore fino al termine del campionato, stessa cosa dicasi per i supporters azzurri, della Campania, anch’essi colpiti da questa decisione.