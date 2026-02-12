IL FISCHIETTO – Napoli vs Roma affidata all’arbitro Colombo di Como, al Var Abisso e Aureliano

L’AIA ha diramato le designazioni per Napoli-Roma, gara valida come posticipo serale di domenica prossima, relativa alla venticinquesima giornata di Serie A.L’arbitro della sfida sarà Andrea Colombo della sezione di Como. Zingareli e Bersigli gli assistenti di linea, mentre quarto ufficiale di gara sarà Marcenaro. Infine a Lissone come varisti ci saranno Abisso della sezione di Palermo ed Aureliano. Colombo ha già diretto gli azzurri in nove occasioni, in cui il Napoli ha conseguito sei successi e tre sconfitte.