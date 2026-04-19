ANTICIPI DEL SABATO – 33esima giornata, successi per Parma e Lazio, pari tra Roma e Atalanta, crolla il Napoli al Maradona

Negli anticipi di ieri, validi per la 33esima giornata di serie A, si sono registrati i seguenti risultati:

Udinese – Parma 0-1

Napoli – Lazio 0-2

Roma – atalanta 1 – 1

Continua il mal di gol del Napoli, che, perdendo con i biancocelesti, senza mai tirare in porta, dopo quasi 500 giorni, ha fatto cadere l’imbattibilità dello stadio Maradona, gli azzurri, guarda caso, persero l’ultima volta, proprio con la Lazio , l’8 dicembre del 2024. Con questo passo falso, i partenopei, quest’oggi potrebbero essere raggiunti, al secondo posto, dal Milan che giocherà, nel primo pomeriggio, al Bentegodi, contro il quasi retrocesso Verona. Inoltre, nella domenica calcistica si disputeranno: Cremonese – Torino, ore 12,30, la suddetta gara tra gialloblù e rossoneri, quindi Pisa – Genoa, alle 18 ed in serata Juventus – Bologna. Il 33esimo turno di campionato si concluderà, domani sera, col posticipo fra Lecce e Fiorentina.