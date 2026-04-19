NewsMix24

ANTICIPI DEL SABATO – 33esima giornata, successi per Parma e Lazio, pari tra Roma e Atalanta, crolla il Napoli al Maradona

Armando Fico 19 Aprile 2026 0 42 sec read

Negli anticipi di ieri, validi per la 33esima giornata di serie A, si sono registrati i seguenti risultati:

Udinese – Parma 0-1

Napoli – Lazio 0-2

Roma – atalanta 1 – 1 

Continua il mal di gol del Napoli, che, perdendo con i biancocelesti, senza mai tirare in porta, dopo quasi 500 giorni, ha fatto cadere l’imbattibilità dello stadio Maradona, gli azzurri, guarda caso,  persero l’ultima volta, proprio con la Lazio , l’8 dicembre del  2024. Con questo passo falso, i partenopei, quest’oggi potrebbero essere raggiunti, al secondo posto,  dal Milan che giocherà, nel primo pomeriggio, al Bentegodi, contro il quasi retrocesso Verona. Inoltre, nella domenica calcistica si disputeranno: Cremonese – Torino, ore 12,30, la suddetta gara tra gialloblù e rossoneri, quindi Pisa – Genoa, alle 18 ed in serata Juventus – Bologna. Il 33esimo turno di campionato si concluderà, domani sera, col posticipo fra Lecce e Fiorentina.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Lazio-Empoli 0-0 LIVE

1 Gennaio 1970 0 16 sec read

Miha: “Rivedo il vero Belotti, Ljajic incostante”

Non allunga, il Torino, contro una diretta rivale come l’Atalanta. E i gol degli attaccanti non arrivano. Alla fine, è soltanto 1-1 all’Olimpico e Sinisa […]

2 Dicembre 2017 0 1 min read

Juventus-Atalanta 1-1: Mandzukic risponde a Ilicic, nerazzurri ad un passo dalla Champions

Fonte: Repubblica.it…

19 Maggio 2019 0 13 sec read

ANTICIPI DI A DEL SABATO – 29esimo turno, successi di misura per Napoli e Juve, Inter bloccata dall’Atalanta a San Siro

Gli anticipi del sabato di serie A, validi per la 29esima giornata di campionato hanno registrato i seguenti risultati: Inter – Atalanta 1-1 Napoli – […]

15 Marzo 2026 0 59 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui