ALEX MERET – Molto probabile l’addio al Napoli del portiere friulano a fine stagione

Alex Meret portiere azzurro degli ultimi due scudetti del club partenopeo, vistosi preferire l’ex granata Milinkovic Savic, molto probabilmente dirà addio al Napoli, al termine di questa stagione. L’estremo difensore friulano non accetta di fare il secondo, credendo di non essere da meno del collega. Mere, quindi vuole rilanciarsi un altro club che gli dia fiducia, cosa che Conte non ha fatto e forse questa situazione gli costerà, forse il prossimo Mondiale. D’altronde , pure con i tifosi non vi stato mai un feeling, viste le tantissime critiche gli sono piovute addosso, in particolare sui social, al minimo errore. Dopotutto il buon Alex, statistiche alla mano, resta il portiere più vincente nella storia del Napoli, per cui è inconcepibile che non ci sia stato mai amore tra le parti. Antonio Conte, in sostanza, avendo voluto a tutti i costi che fosse acquistato l portiere serbo aveva già in mente che il titolare fosse l’ex Torino. Pertanto a giugno le strade tra il Napoli e Meret si separeranno.