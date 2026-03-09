NewsMix24

IL PUNTO SULLA A 28esima giornata – L’Inter ancora vittima della sindrome Milan, la Roma ko a Genova, il Lecce inguaia la Cremonese

Armando Fico 9 Marzo 2026 0 48 sec read

la domenica di serie A, valevole per il 28esimo turno di campionato ha visto soccombere, nuovamente l’Inter, ad opera del Milan. a San Siro per 1 a 0. I nerazzurri non riescono più a vincere il derby della Madonnina. In virtù di questo successo i rossoneri accorciano sui cugini, che ora sono a +7, a dieci giornate dal termine del campionato. La Roma perde punti preziosi, in chiave Champions, dopo la sconfitta per 2 a 1 a Marassi contro il Genoa. Nella zona bassa della classifica il Lecce, vincendo per 2 a 1, al Via del Mare inguaia la Cremonese che resta in 18esima posizione a 24 punti, dal canto suo la Fiorentina con un solo punto in più dei lombardi, con il pari casalingo a reti inviolate contro il Parma. Sorpresa Verona che batte a domicilio il Bologna per 2 a 1, risultato che potrebbe risultare vano, dal momento che gli scaligeri sono penultimi avendo solo 18 punti. Il turno si chiuderà questa sera col Monday Night fra Lazio e Sassuolo.

Armando Fico

View More Posts

IL PUNTO SULLA A- 27esimo turno, spettacolare 3 a 3 fra Roma e Juve, successi per Milan, Sassuolo e Torino

La domenica calcistica di serie A,  relativa alla 27esima giornata, orfana dei due ultimi posticipi di questa sera in cui si affrontano Pisa e Bologna […]

2 Marzo 2026 0 49 sec read

Italia, le scelte di Gattuso per Moldova e Norvegia: si rivedono Ricci e Scamacca, prima per Caprile

Pubblicato l’elenco dei convocati con cui il ct affornterà le ultime due partite del gruppo di qualificazione al Mondiale Ultimi due impegni nel girone di qualificazione […]

7 Novembre 2025 0 1 min read

LE INTERVISTE – Conte: “Non siamo qui per invito. Questa finale ce la siamo guadagnata”

Il Napoli stacca il pass per la finale di Supercoppa dopo aver superato il Milan e Antonio Conte si presenta ai microfoni di Sport Mediaset […]

18 Dicembre 2025 0 2 min read

L’EDITORIALE – Conte, Napoli e la ferocia perduta: tra spogliatoio in fiamme e uomini senza anima

Il Napoli deve ritrovare il suo “perché” — la sua identità, la sua fame, la sua ferocia. Solo allora la sconfitta potrà tornare a essere un incidente e non un destino.

10 Novembre 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui