IL PUNTO SULLA A 28esima giornata – L’Inter ancora vittima della sindrome Milan, la Roma ko a Genova, il Lecce inguaia la Cremonese

la domenica di serie A, valevole per il 28esimo turno di campionato ha visto soccombere, nuovamente l’Inter, ad opera del Milan. a San Siro per 1 a 0. I nerazzurri non riescono più a vincere il derby della Madonnina. In virtù di questo successo i rossoneri accorciano sui cugini, che ora sono a +7, a dieci giornate dal termine del campionato. La Roma perde punti preziosi, in chiave Champions, dopo la sconfitta per 2 a 1 a Marassi contro il Genoa. Nella zona bassa della classifica il Lecce, vincendo per 2 a 1, al Via del Mare inguaia la Cremonese che resta in 18esima posizione a 24 punti, dal canto suo la Fiorentina con un solo punto in più dei lombardi, con il pari casalingo a reti inviolate contro il Parma. Sorpresa Verona che batte a domicilio il Bologna per 2 a 1, risultato che potrebbe risultare vano, dal momento che gli scaligeri sono penultimi avendo solo 18 punti. Il turno si chiuderà questa sera col Monday Night fra Lazio e Sassuolo.