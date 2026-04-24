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LA PARTITA – Napoli-Cremonese 4-0, tiro a bersaglio degli azzurri

Mariano Potena 24 Aprile 2026 0 1 min read

Il Napoli batte 4-0 la Cremonese al Maradona. Nel primo tempo apre le marcature McTominay, successivamente vanno a segno anche Hojlund e De Bruyne. Nella ripresa gol anche per Alisson Santos.

PRIMO TEMPO

Al 3’ Politano serve di tacco McTominay che a tu per tu col portiere tarda la conclusione, serve Hojlund che però spedisce alto. Poco dopo passa in vantaggio il Napoli proprio con McTominay che viene servito da De Bruyne e da fuori area spedisce il pallone in rete. Al 31’ ci prova di nuovo McTominay dalla distanza, ma ci arriva Audero. Al 44’ arriva il raddoppio del Napoli con Hojlund, l’attaccante danese prova la conclusione, il pallone viene deviato da Terracciano e termina in rete. AL 45’ l’arbitro assegna 3 minuti di recupero e poco dopo arriva anche il terzo gol con De Bruyne.

SECONDO TEMPO

Al 53’ quarto gol del Napoli con Alisson Santos, che viene servito da Milinkovic-Savic, percorre tutto il campo e dal limite spedisce il pallone in rete. Al 78’azzurri vicini al quinto gol con un colpo di testa di Rrahmani che colpisce la traversa. All’83’ calcio di rigore il per il Napoli, dal dischetto però sbaglia McTominay. Al 90’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 92’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic – Rrahmani, Buongiorno, Olivera (53′, Beukema)- Politano (53′, Mazzocchi), McTominay, Lobotka (53′ Gilmour), Gutierrez – De Bruyne (74′, Elmas), Alisson Santos – Hojlund (61′, Giovane). A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Elmas, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa. Allenatore: A.Conte.

Cremonese (4-4-2): Audero – Terracciano, Baschirotto, Luperto (61′, Folino), Pezzella – Floriani (47′, Zerbin), Mussolini, Bondo (46′, Grassi), Payero, Maleh (78′, Maleh)- Okereke (46′, Vandeputte), Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Grassi, Folino, Sanabria. Allenatore: Gianpaolo.

Reti: 3′, McTominay (N); 45′, Hojlund (N); 45’+3′, De Bruyne (N); 52′, Allison Santos (N).

Mariano Potena

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