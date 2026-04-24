LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Alisson irrefrenabile, McTominay dominante

Milinkovic-Savic 6 – Un paio di semplici interventi, in una serata particolarmente tranquilla.

Olivera 6.5 – Adattato sul centro-destra della difesa, offre una prestazione sicura e senza sbavature.

(Beukema 6 – Poco impegnato, ingresso senza sbavature.)

Rrahmani 6.5 – Torna in una serata semplice, per il pacchetto difensivo, sfiorando pure il gol, con un colpo di testa finito sulla traversa.

Buongiorno 6 – Tecnicamente non sempre pulitissimo negli interventi, ma se la cava.

Politano 6 -Non particolarmente sollecitato, col gioco che si sviluppa prevalentemente a sinistra e al centro, lui comunque fa il suo.

(Mazzocchi 6 – Corsa e impegno per l’esterno napoletano.)

Lobotka 6 – Poco impensierito dai centrocampisti avversari, deve solo limitarsi a far arrivare la palla agli ispiratissimi giocatori offensivi.

(Gilmour 6 – Ritmo e buone verticalizzazioni nella ripresa.)

McTominay 7.5 – Dieci tiri in porta e una dominanza totale in mezzo al campo. Mezzo voto in meno per il rigore mal calciato e il “solo” gol realizzato. Comunque, dimostra che quando gioca a centrocampo ha tutt’altro impatto.

Gutierrez 6.5 – Scudiero efficiente di Alisson, ordinato e a suo agio anche quando viene in mezzo al campo.

De Bruyne 7 – Trova finalmente il gol su azione e si mostra pimpante e nel vivo del gioco, con la sua indiscutibile qualità.

(Elmas s.v.)

Hojlund 7 – Pronti-via regala un gran pallone di tacco a McTominay da applausi. Impreziosisce la sua prova con la continua ricerca di un gol che trova solo in concomitanza di una decisiva deviazione.

(Giovane 6 – Qualche buona giocata, contro un avversario già KO.

Alisson 7.5 – Nella fase iniziale della gara sembra non riuscire a mettere a frutto la sua intraprendenza. Poi, ad un certo punto, diventa letteralmente irrefrenabile. Trova un bel gol, mette in mezzo palloni a profusione e le sue accelerazioni creano pericoli in ogni istante.