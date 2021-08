Hirving Lozano si aggregherà al gruppo azzurro a Castel di Sangro

Un’ottima notizia arriva dall‘infermeria del Napoli: Per la felicità del tecnico Spalletti, Hirving Lozano sta bene e si aggregherà al gruppo azzurro già a Castel di Sangro, nella seconda fase del ritiro precampionato. Dunque, il forte attaccante messicano è in procinto di mettersi agli ordini del nuovo tecnico, che dovrà saggiare le sue condizioni fisiche e mentali dopo l’infortunio subito in nazionale. Lucianone crede molto in lui cosi come in tutto il gruppo attuale. Tanto è vero che sarebbe felicissimo se il presidente non vendesse nessuno. Naturalmente Lozano, in Abruzzo, prima di allenarsi dovrà sottoporsi anche a degli esami specifici da parte dello staff medico sociale, per constatare la piena guarigione dal brutto infortunio. Al momento non sembra ci siano problemi, infatti le ultime indiscrezioni rivelano di un Lozano completamente guarito e pronto a cominciare la preparazione in vista dell’imminente partenza della nuova stagione agonistica. Il messicano, in questa stagione deve fare il definitivo salto di qualità, per essere uno dei punti forza, assieme a Koulibaly, Lobotka, Fabian e Insigne della squadra partenopea che si pone il traguardo del ritorno nella Coppa continentale più prestigiosa. Ovviamente si instaurerà un dualismo tra lui e Politano, ma nessuno dei due sarà riserva dell’altro. Entrambi sono ottimi giocatori e chi sarà più in forma giocherà, mentre l’altro subentrerà in corso d’opera. Avere due pedine di alto livello sulla fascia destra non può che costituire un’arma in più per l’allenatore toscano.

Fonte: Radio Marte