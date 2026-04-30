COMO vs NAPOLI – Antonio Conte ha già deciso gli undici che manderà in campo sul lago, sabato alle 18

L’allenatore del Napoli, con la formazione scelta in occasione dell’ultimo march casalingo, contro la Cremonese ha trovato l’assetto giusto della sua squadra. Pertanto, Conte ha già in mente gli undici che scenderanno in campo, dall’inizio, con il Como di Fabregas, cliente assolutamente ostrico da affrontare. A meno di imprevisti dell’ultimo momento, sul lago, vedremo la stessa formazione di venerdì scorso, al Maradona. Anguissa, quindi, siederà di nuovo in panchina, mentre nella zona mediamo ci saranno Lobotka e McTominay. In avanti il tridente sarà formato da De Bruyne e Alisson alle spalle di Højlund, invece, sulle due fasce spazio a Politano e Spinazzola. Naturalmente, nel pacchetto arretrato, vedremo gli stessi uomini, che hanno giocato contro i grigiorossi. Tuttavia, il mister non ha sciolto il dubbio per il difensore sinistro; puntare sempre sull’ uruguaiano, o dare una chance da titolare all’olandese ex Bologna? Il tecnico azzurro, domani, valuterà le condizioni fisiche di entrambi e poi deciderà.