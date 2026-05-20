NEWS

Di Gennaro: “Conte è stanco, sarebbe bello il ritorno di Sarri”

Vincenzo Letizia 20 Maggio 2026 0 1 min read

Antonio Di Gennaro é intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Radio. Ecco le sue dichiarazioni: “In Italia ci sono tanti talenti, bisogna avere il coraggio di farli giocare, usare concetti precisi, più tecnica e meno tattica, il nostro calcio dovrebbe magari passare a 18 squadre riducendo anche il numero degli stranieri.

“Serie A a 18 squadre riducendo il numero degli stranieri. Più tecnica, meno tattica”

L’annata del Napoli? Positiva, ci mancherebbe. Gli azzurri sono arrivati secondi, un ottimo risultato, c’è una Supercoppa in bacheca, ma nella stagione pesa la fallimentare esperienza in Champions, nel momento in cui un club vi partecipa, vuole a tutti i costi superare almeno la prima fase.

“Napoli, annata ok ma pesa il fallimento in Champions. Centralità del tecnico fondamentale per il futuro”

Futuro tecnico? Il Napoli è un club virtuoso, la società è ormai ai vertici sempre da tanti anni, Conte ha ancora un anno di contratto, magari Antonio ha mostrato un po’ di stanchezza, ci sono altri fattori e aspetti da valutare, come ad esempio anche le scelte di calciomercato: Beukema e Buongiorno, 70 milioni spesi, così come per Lucca e Lang, decisamente troppi.

Sarri? Il discorso è la centralità dell’allenatore, che diventa fondamentale nella scelta dei giocatori, in altri campionati il tecnico è centrale, sceglie e poi nel lungo periodo vince, penso a Klopp e che all’inizio al Liverpool non ha vinto nulla ma ha programmato e poi ha vinto, Arteta uguale all’Arsenal, comunque sarebbe bello rivedere sarri, a Roma per me ha fatto un miracolo”.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Milan-Napoli, esulta Calabria: “Punto importante contro avversario di livello. Testa a martedì”

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Napoli, il rossonero Davide Calabria ha commentato così su Twitter:

27 Gennaio 2019 0 5 sec read

MONDIALI PER CLUB – Inter brutta anche se sfortunata si fa eliminare dal Fluminense

L’Inter di Chivu esce dal Mondiale per Club agli ottavi di finale. Dopo il primo posto nel gruppo E nella fase a gironi, i nerazzurri, al Bank […]

1 Luglio 2025 0 33 sec read

Nicola Lombardo (Dir. Comunicazione SSC Napoli): “Il telecronista non chiede il replay”

“La regia è una regia internazionale, i registi non parlano con i cronisti, per decisione di Bonnici o di chi sia, il regista fa il […]

1 Marzo 2017 0 2 min read

Slovan-Napoli: in mediana il duo David Lopez-Inler

Prove tecniche di formazione: però in segreto, affinché lo sappia soltanto il cuscino. In Coppa si fa così: quindici minuti di allenamento «inutile» da mostrare […]

2 Ottobre 2014 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui