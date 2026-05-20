Di Gennaro: “Conte è stanco, sarebbe bello il ritorno di Sarri”

Antonio Di Gennaro é intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Radio. Ecco le sue dichiarazioni: “In Italia ci sono tanti talenti, bisogna avere il coraggio di farli giocare, usare concetti precisi, più tecnica e meno tattica, il nostro calcio dovrebbe magari passare a 18 squadre riducendo anche il numero degli stranieri.

“Serie A a 18 squadre riducendo il numero degli stranieri. Più tecnica, meno tattica”

L’annata del Napoli? Positiva, ci mancherebbe. Gli azzurri sono arrivati secondi, un ottimo risultato, c’è una Supercoppa in bacheca, ma nella stagione pesa la fallimentare esperienza in Champions, nel momento in cui un club vi partecipa, vuole a tutti i costi superare almeno la prima fase.

“Napoli, annata ok ma pesa il fallimento in Champions. Centralità del tecnico fondamentale per il futuro”

Futuro tecnico? Il Napoli è un club virtuoso, la società è ormai ai vertici sempre da tanti anni, Conte ha ancora un anno di contratto, magari Antonio ha mostrato un po’ di stanchezza, ci sono altri fattori e aspetti da valutare, come ad esempio anche le scelte di calciomercato: Beukema e Buongiorno, 70 milioni spesi, così come per Lucca e Lang, decisamente troppi.

Sarri? Il discorso è la centralità dell’allenatore, che diventa fondamentale nella scelta dei giocatori, in altri campionati il tecnico è centrale, sceglie e poi nel lungo periodo vince, penso a Klopp e che all’inizio al Liverpool non ha vinto nulla ma ha programmato e poi ha vinto, Arteta uguale all’Arsenal, comunque sarebbe bello rivedere sarri, a Roma per me ha fatto un miracolo”.