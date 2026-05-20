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VELA: domenica 24 maggio l’edizione 2026 della regata “Sulle rotte dei Borbone”

Vincenzo Letizia 20 Maggio 2026 0 2 min read

Cinquanta le barche: si assegnano pure i trofei “Regata della legalità” e “Christiana Navone”

La vela torna protagonista nelle acque antistanti il porto di Torre del Greco. Domenica 24 maggio è infatti in programma l’edizione 2026 di “Sulle rotte dei Borbone-regata della legalità” promossa dal Circolo Nautico Torre del Greco e valida quale ottava e ultima tappa della 19esima edizione del campionato primaverile Vele di Levante (promosso sotto l’egida di Fiv e Coni, con l’organizzazione di Circolo Nautico Arcobaleno Torre Annunziata, Circolo Nautico Torre del Greco, Lega Navale Torre del Greco, Lega Navale Castellammare di Stabia, Circolo Nautico Torre Annunziata, Yacht Club Capri, Lega Navale Vico Equense, Lega Navale Ischia e Lega Navale Portici).

Nello specchio d’acqua sul quale si affaccia il Vesuvio si sfideranno una cinquantina di imbarcazioni, tra quelle che partecipano al campionato (classi Orc, Sportboat e Meteor) e quelle appartenenti ad appassionati che potranno prendere parte ugualeìmente alla regata.

Insieme ai trofei “Sulle rotte dei Borbone” e “legalità” (la regata mira a riappropriarsi simbolicamente del mare come bene comune e spazio di rispetto delle regole), la gara di domenica assegna anche il trofeo intitolato a Christiana Navone, giovane dottoressa scomparsa prematuramente lo scorso anno e i cui familiari hanno voluto in questo modo ricordare la sua grande passione per la vela. I genitori di Christiana hanno anche donato una imbarcazione, una Ilca 4 del cantiere Devoti, al Circolo Nautico Torre del Greco, natante che sarà varato nelle prossime settimane con una cerimonia ufficiale.

Anche quest’anno la regata “Sulle rotte dei Borbone” gode tra gli altri del patrocinio della fondazione Ente Ville Vesuviane concesso dal presidente Gennaro Miranda. In virtù di questa intesa, come già avvenuto lo scorso anno, la cerimonia di premiazione si svolgerà negli spazi di Villa Campolieto il prossimo 9 giugno alle ore 19 e durante la stessa è in programma anche la premiazione ufficiale del trofeo velico Città di Torre del Greco svoltosi lo scorso febbraio. Nell’occasione, inoltre, si rinnoverà l’intesa tra Circolo Nautico e istituto Pantaleo, con gli studenti della scuola di via Cimaglia che si occuperanno del catering per gli ospiti.

“Ancora una volta – afferma il presidente del sodalizio torrese, Gianluigi Ascione – la vela mette in evidenza le abilità organizzative e promozionali del nostro circolo. Siamo contenti che in tanti hanno dato la loro disponibilità ad affiancarci nell’organizzazione e nella promozione della gara, convinti che sarà ancora una volta una giornata di festa per lo sport e per il mare”.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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