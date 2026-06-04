Rinnovo Spinazzola-Napoli: accordo biennale, c’è la stretta di mano

La storia tra Leonardo Spinazzola e il Napoli continua. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivata la stretta di mano decisiva che legherà l’esterno azzurro alla società partenopea per altri due anni. Un prolungamento fortemente voluto per dare continuità al progetto tecnico e blindare una pedina preziosa sulla fascia.
A confermare la fumata bianca per il rinnovo biennale è l’agente del calciatore, Davide Lippi, che ha fatto il punto sullo stato dell’arte della trattativa.
«Abbiamo un accordo, non c’è ancora la firma sul contratto ma c’è un accordo con la società»
Nessun dubbio sul futuro, dunque: mancano soltanto le firme formali sui documenti per rendere ufficiale il prolungamento. Spinazzola è pronto a vestire ancora la maglia del Napoli, mettendo nuovamente la sua esperienza e la sua spinta a disposizione della squadra per le prossime due stagioni.