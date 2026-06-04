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Rinnovo Spinazzola-Napoli: accordo biennale, c’è la stretta di mano

Vincenzo Letizia 4 Giugno 2026 0 40 sec read

La storia tra Leonardo Spinazzola e il Napoli continua. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivata la stretta di mano decisiva che legherà l’esterno azzurro alla società partenopea per altri due anni. Un prolungamento fortemente voluto per dare continuità al progetto tecnico e blindare una pedina preziosa sulla fascia.
A confermare la fumata bianca per il rinnovo biennale è l’agente del calciatore, Davide Lippi, che ha fatto il punto sullo stato dell’arte della trattativa.
«Abbiamo un accordo, non c’è ancora la firma sul contratto ma c’è un accordo con la società»
Nessun dubbio sul futuro, dunque: mancano soltanto le firme formali sui documenti per rendere ufficiale il prolungamento. Spinazzola è pronto a vestire ancora la maglia del Napoli, mettendo nuovamente la sua esperienza e la sua spinta a disposizione della squadra per le prossime due stagioni.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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