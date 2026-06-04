CALCIOMERCATO – Juan Jesus, dopo 5 anni in azzurro, sta per accasarsi allo Sporting Lisbona, a parametro zero

Il difensore brasiliano Juan Jesus sta per dire addio alla Serie A, dopo cinque stagioni con la casacca azzurra; Il calciatore, anche ex di Inter e Roma, classe 1991 lascerà il Napoli a parametro zero, per accasarsi, con molte probabilità, in Portogallo, allo Sporting Lisbona. Per la cronaca il centrale di difesa, in Italia, tra le tre compagini in cui ha militato ha collezionato 200 presenze. Il brasiliano ha fatto tantissima esperienza nel nostro campionato, vincendo peraltro due Scudetti e contribuendo fortemente alla causa azzurra. La sua partenza obbligherà la società partenopea a ricercare un valido sostituto in questo mercato estivo. Se si concretizzasse il passaggio allo Sporting, in quel di Lisbona, Juan Jesus giocherebbe in un campionato abbastanza competitivo competitivo, senza fare un salto all’indietro. Il club di De Laurentiis lo ha già ringraziato per quanto ha dato nei suoi anni di militanza all‘ombra del Vesuvio.