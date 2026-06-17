Nocerino vicino alla panchina del Napoli

Per il Napoli è vicino il nuovo allenatore della Primavera e il suo non è un nome qualsiasi. Si tratta infatti di Antonio Nocerino, napoletano ma mai riuscito a vestire la maglia azzurra nella sua carriera da calciatore. Un sogno accantonato una volta lasciato il calcio giocato, ma che ora torna ad accarezzare da allenatore. Infatti, dopo diverse esperienze in panchina tra Stati Uniti e Italia, ora può diventare allenatore della formazione Primavera.

Un sogno a cui da giocatore era arrivato vicino in un’occasione, quando nella stagione 2006/07 giocava nel Piacenza in Serie B. Quella volta non se ne fece nulla, ora è molto vicino a coronare quel sogno.

GianlucaDiMarzio.com