Play off Mondiali – Italia vs Macedonia, gara da dentro o fuori, per gli azzurri di Mancini

E’ il giorno della verità per la nazionale di Roberto Mancini, impegnata, questa sera a Palermo, nel match preliminare di Play off Mondiale 2022, contro la Macedonia. Un match da dentro o fuori per gli azzurri, condannati a vincere per accedere all’altra sfida decisiva, con la vincente di Turchia vs Portogallo. Soltanto vincendo entrambe le partite la nostra nazionale staccherà il biglietto per la fase finale della massima competizione internazionale in Qatar, il prossimo mese di novembre. La sfida, nel frattempo si è già giocata, sui social, tra Politano e Elmas, compagni di squadra al Napoli, ma oggi rivali. L’ex interista, non convocato dal ct in occasione del recente europeo, ora, assieme al capitano Lorenzo Insigne, finalmente, si ritrova nel gruppo italico, con pieno merito. Politano non partirà titolare ma potrebbe giocare uno scampolo di partita subentrando in corso d’opera, mentre l’amico – nemico macedone non sarà del match perché squalificato. Il calciatore del Napoli ha pubblicato un post con alcune foto del ritiro dell’Italia sotto le quali era scritto: “Ora più che mai Italia” con la bandiera tricolore. Subito, gli ha risposto Elmas, postando le bandiere della Macedonia del Nord. Ma veniamo all’importantissimo scontro di stasera. Per qualificarsi alla prossima sfida, probabilmente in Portogallo, Mancini si affiderà al tridente composto da Berardi , Immobile, Insigne. Tuttavia non bisogna sottovalutare l’avversario, non a caso, l’Italia non ha ottenuto la qualificazione diretta nella fase a girone, anche in virtù del pari casalingo, proprio con la Macedonia. Insomma non sarà così semplice battere la nazionale macedone, come qualcuno pensa. Nulla è scontato apriori nel calcio che non è mai stata una scienza esatta.