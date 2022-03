Napoli – Il folle che, ieri, ha sfondato i cancelli di Castel Volturno è stato finalmente arrestato

Il folle che ieri pomeriggio, con la sua auto in netto stato di confusione, aveva diretto il veicolo verso la zona in cui si trovavano i campi da gioco, sfondando i cancelli di ingresso del Konami Training Center di Castel Volturno, per poi abbandonare la vettura per fuggire a piedi, è stato finalmente arrestato dalle forze dell’ordine, nella stessa serata di ieri, con l’imputazione di violazione di domicilio e danneggiamento: pare si tratti di un 40enne, di cui, però, non sono state rese note le generalità. Per fortuna non ci sono stati feriti.