Napoli – Dries Mertens, non convocato dal Belgio, si allena a Castel Volturno, con grande impegno in vista della sfida difficile di Bergamo

Il commissario tecnico della nazionale belga, già qualificata ai Mondiali in Qatar, ha deciso di non convocare i big per le partite amichevoli, in programma questa settimana per non sottrarli, inutilmente, ai loro club di appartenenza. Pertanto Dries Mertens è rimasto a Napoli e si sta allenando, con grande impegno, al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della delicatissima partita di Bergamo, contro l’Atalanta, che si disputerà alla ripresa del campionato. Il forte attaccante azzurro, re del gol nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi della società partenopea, sarà sicuramente titolare, al posto di Osimhen, appiedato dal giudice sportivo per un turno, causa cumuli di cartellini gialli e si prenderà sulle spalle il peso dell’attacco del Napoli, al fine di tornare a segnare per regalare tre punti fondamentali alla squadra, in questa avvincente lotta a tre, o quattro, per lo scudetto. Assieme a lui, a preparare il prossimo match, ci sono tutti i giocatori che non hanno impegni con le varie nazionali. Per la cronaca, sono dieci gli azzurri di Spalletti che hanno lasciato il capoluogo campano per raggiungere la squadra del loro paese.