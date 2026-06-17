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Ricavi Napoli 2025/26: oltre 115 milioni da Serie A e Champions League

Vincenzo Letizia 17 Giugno 2026 0 1 min read

Il tesoretto di De Laurentiis: oltre 115 milioni dai diritti tv. Ma in Europa pesano i play-off mancati

​La stagione 2025/26 va in archivio lasciando il segno soprattutto nelle casse della SSC Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis si conferma tra le società più virtuose d’Italia, mettendo a referto un incasso complessivo di circa 115 milioni di euro derivante esclusivamente dai diritti televisivi e dai premi UEFA. Una cifra importante, calcolata al netto dei ricavi da botteghino, abbonamenti e sponsorizzazioni commerciali.
​Sul fronte nazionale, la Serie A ha distribuito un montepremi netto di 897 milioni di euro tra i 20 club della massima serie. In questa speciale classifica il Napoli si piazza sul podio al terzo posto, incassando ben 67 milioni di euro. Davanti agli azzurri (giunti secondi in campionato) si posizionano solo l’Inter capolista con 80 milioni e il Milan con 71 milioni, quest’ultimo premiato dal criterio della presenza di pubblico allo stadio nonostante il quinto posto sul campo. Nelle retrovie del ranking nazionale si piazzano invece Sassuolo, Parma, Cremonese e Pisa, fanalini di coda con ricavi inferiori ai 30 milioni ciascuno.
​Il capitolo Champions League, pur garantendo un introito fondamentale di 48,6 milioni di euro (23° posto globale), evidenzia il peso del mancato accesso alla fase playoff, che ha costretto i partenopei a guardare da lontano i premi record delle finaliste PSG (145,5 milioni) e Arsenal (142 milioni). Anche il confronto con le italiane sorride alle rivali: l’Inter ha incassato 71,3 milioni, l’Atalanta 70,4 e la Juventus 64,1.
​Allargando l’orizzonte temporale, l’analisi storica di Calcio e Finanza evidenzia come la Champions League rappresenti una vera e propria miniera d’oro per il club campano. Dalla prima storica qualificazione del 2011 a oggi, il Napoli ha incassato complessivamente 480 milioni di euro dalla massima competizione europea. Un dato che posiziona gli azzurri al quarto posto assoluto in Italia per ricavi storici UEFA, dietro a Juventus (1,1 miliardi), Inter (850 milioni) e Milan (579 milioni), consolidando lo status del club nell’élite del calcio italiano.

Il bilancio del Napoli fotografa perfettamente la filosofia aziendale di De Laurentiis: competitività sportiva legata a un rigido controllo economico. Se da un lato i 115 milioni certificano la stabilità del club ai vertici del calcio italiano, dall’altro il divario europeo con Inter, Atalanta e Juventus dimostra quanto i dettagli del campo — come il mancato passaggio del turno in Champions — abbiano un peso specifico enorme sulle finanze e sulle future ambizioni di mercato.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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