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Milan, un nuovo difensore per Amorim: chiuso l’affare Gila. Secondo gli esperti di calciomercato doveva venire a Napoli

Redazione 7 Luglio 2026 0 24 sec read

Pochi minuti fa il Milan ha definito la trattativa per l’arrivo di Mario Gila.

Stando a quanto rivelato da Sky Sport, infatti, sono stati limati gli ultimi dettagli dell’affare che porterà in rossonero il difensore spagnolo classe 2000, il quale era finito anche nel mirino del Napoli di Allegri.

Nei giorni scorsi il Milan aveva programmato di chiudere l’affare in questi giorni e così è stato: operazione da circa 30 milioni di euro per portare il difensore ex Real Madrid alla corte di Amorim.

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