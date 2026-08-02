CALCIOMERCATO NAPOLI – Lindstrom vola in Germania, allo Schalke 04 è affare fatto

Jesper Lindstrom saluta il Napoli e riparte ufficialmente dalla Germania. È stato infatti definito in ogni dettaglio l’accordo tra il club azzurro e lo Schalke 04 per il passaggio del trequartista danese al club tedesco.
L’operazione si è chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Inoltre, la società partenopea incasserà un indennizzo legato a determinati bonus di rendimento, condizionati alle presenze del calciatore e al raggiungimento della salvezza da parte della compagine di Gelsenkirchen. Il giocatore si trova già in territorio tedesco per sostenere le visite mediche prima della firma.