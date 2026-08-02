CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO NAPOLI – Lindstrom vola in Germania, allo Schalke 04 è affare fatto

Vincenzo Letizia 2 Agosto 2026 0 28 sec read

Jesper Lindstrom saluta il Napoli e riparte ufficialmente dalla Germania. È stato infatti definito in ogni dettaglio l’accordo tra il club azzurro e lo Schalke 04 per il passaggio del trequartista danese al club tedesco.
L’operazione si è chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Inoltre, la società partenopea incasserà un indennizzo legato a determinati bonus di rendimento, condizionati alle presenze del calciatore e al raggiungimento della salvezza da parte della compagine di Gelsenkirchen. Il giocatore si trova già in territorio tedesco per sostenere le visite mediche prima della firma.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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