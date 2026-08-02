Napoli, preoccupazioni per un titolarissimo

Il Napoli fa i conti con uno stop imprevisto per Rasmus Hojlund, costretto a interrompere quasi subito l’allenamento andato in scena ieri mattina al Patini di Castel di Sangro a causa di un contrasto di gioco con Rafa Marin che gli ha procurato un colpo alla caviglia sinistra.
Il centravanti danese si è immediatamente accomodato fuori dal campo per lasciare spazio a un lavoro extra affidato a Lorenzo Lucca, abbandonando la seduta a scopo precauzionale per evitare ulteriori rischi.
L’episodio non ha comunque generato particolare allarme all’interno del club partenopeo, dato che il consueto bollettino medico diffuso dallo staff tecnico a fine sessione non ha riportato comunicazioni preoccupanti sulle condizioni dell’attaccante.