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Napoli, preoccupazioni per un titolarissimo

Vincenzo Letizia 2 Agosto 2026 0 33 sec read

Il Napoli fa i conti con uno stop imprevisto per Rasmus Hojlund, costretto a interrompere quasi subito l’allenamento andato in scena ieri mattina al Patini di Castel di Sangro a causa di un contrasto di gioco con Rafa Marin che gli ha procurato un colpo alla caviglia sinistra.

Il centravanti danese si è immediatamente accomodato fuori dal campo per lasciare spazio a un lavoro extra affidato a Lorenzo Lucca, abbandonando la seduta a scopo precauzionale per evitare ulteriori rischi.

L’episodio non ha comunque generato particolare allarme all’interno del club partenopeo, dato che il consueto bollettino medico diffuso dallo staff tecnico a fine sessione non ha riportato comunicazioni preoccupanti sulle condizioni dell’attaccante.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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