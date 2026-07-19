SSC NAPOLI | A Dimaro si comincia a vedere il lavoro in campo di Allegri, domani quattro giocatori con i tifosi in piazza

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 19 LUGLIO 2026 – La prima domenica del ritiro di Dimaro Folgarida ha raccolto la consueta ondata d’affetto azzurra, con applausi soprattutto per Max Allegri e manifestazioni di sostegno. I tifosi hanno potuto godersi il metodo del nuovo tecnico azzurro, con tanto lavoro tecnico.

Il pallone non suda, direbbe Liedholm e il Napoli lo sta facendo correre con gli allenamenti nella SKI.IT Arena con un focus specifico e attento sull’aspetto tecnico. Le esercitazioni si concentrano soprattutto sulla pressione e sul palleggio; nonostante qualche assente per infortunio, il gruppo è ampio e nella seduta mattutina è stato distribuito nelle due metà campo. Il clima è molto sereno, un’immagine che lo dimostra arriva dalla seduta mattutina della domenica di Dimaro-Folgarida con le risate e le penitenze generali per il torello con cui gli azzurri hanno iniziato la seduta.

Allegri vive l’allenamento in prima persona, si confronta tanto con il direttore sportivo Manna con cui ha condiviso l’avventura alla Juventus mentre il suo staff monitora ogni dettaglio. Sono le prime battute del Napoli di Max in attesa dell’amichevole di mercoledì alle 18 contro l’Arezzo, l’esordio degli azzurri. I biglietti sono in vendita online e all’ufficio turistico del municipio di Dimaro Folgarida.

Piazza Madonna della Pace e il campo di Carciato sono dei luoghi ormai simbolici per i tifosi del Napoli, fanno parte delle tante giornate vissute in Val Di Sole nel corso dei quindici azzurri a Dimaro-Folgarida. Sono posti che hanno il sapore di casa pensando a quanti tifosi del Napoli ormai considerano il soggiorno in Val Di Sole un appuntamento da ripetere anno dopo anno, una sorta di tradizione. Ieri sera è iniziata la novità del cinema all’aperto proprio in piazza, con la proiezione del film Spielberg’s Disclosure che ha ottenuto grande successo. Nella stessa piazza sarà proiettata Spagna-Argentina, finale dei Mondiali di calcio. In campo anche Fabian Ruiz che a Dimaro Folgarida ha svolto tre ritiri nel 2018, 2019 e 2022.

Uno spettacolo nello spettacolo, seguendo insieme con passione una partita tanto attesa, con la bellezza della condivisione di un appuntamento così sentito come la finale dei Mondiali.

E domani sera la piazza ospiterà sul palco ben quattro giocatori che risponderanno alle domande. Il primo appuntamento stagionale con il volto SSC Napoli della stagione 2026-27.