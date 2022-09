Napoli – Lieve risentimento muscolare all’adduttore destro per Osimhen, oggi il responso dei medici

Spalletti in ansia per l’infortunio di Victor Osimhen, in allenamento a Castel Volturno. Come da comunicato ufficiale della SSCN, l’attaccante nigeriano ha accusato un leggero risentimento all’adduttore destro. Non si tratta di un infortunio serio ma vista la vicinanza della partitissima di Champions di domani sera al Maradona, potrebbe anche succedere che Osimhen non ce la faccia a scendere in campo. Il giocatore, pur non allenandosi stamattina coi compagni, vorrebbe giocare, tuttavia la decisione non è di sua competenza, bensì dello staff medico che valuterà le sue condizioni. E’ ovvio che il tempo per smaltire il risentimento muscolare è minimo, però, vista l’importanza della gara, l’attaccante azzurro farà di tutto per non mancare a questo affascinante appuntamento. Osimhen tenterà, sino all’ultimo minuto, prima della gara, di essere presente, Adesso si deve solo attendere il responso della seduta di oggi pomeriggio per capire come si evolve l’infortunio. L’allenatore azzurro, naturalmente, si renderà conto della situazione e sentito il parere dei medici, deciderà se rischiarlo o meno, contro il Liverpool. In preallarme Giacomo Raspadori, il quale prenderebbe il posto del nigeriano, come punta centrale, in caso di forfait del compagno. In ultima analisi c’è anche la soluzione Simeone, naturale sostituto dell’attaccante titolare.