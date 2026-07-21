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CALCIOMERCATO NAPOLI: Zeballos aspetta le cessioni, intreccio Vicario Milinkovic

Vincenzo Letizia 21 Luglio 2026 0 1 min read

Tra Dimaro e Buenos Aires ci sono circa 11.350 chilometri di distanza, ma il feeling sull’asse Italia-Argentina è più forte che mai. Il Napoli ha bloccato Exequiel Oscar Zeballos: intesa totale sia con il giocatore che con il Boca Juniors, ma per la fumata bianca definitiva occorre sbloccare l’indice di liquidità attraverso le cessioni.

L’accordo per il “Changuito”

I termini dell’operazione sono ben definiti:
Contratto: Accordo blindato con il giocatore sulla base di un quinquennale.
Valutazione: L’operazione con il Boca si aggira intorno agli 8,5 milioni di euro (circa 10 milioni di dollari).
Condizione: Il countdown iniziato a dicembre attende solo l’incastro dei tasselli in uscita per essere completato.
Nel frattempo, Zeballos si allena duramente a Ezeiza per farsi trovare pronto al momento del volo per l’Italia, avendo già rifiutato altre destinazioni come il Vasco da Gama.

Cessioni e opzioni in porta

In casa azzurra le manovre d’uscita riguardano diversi profili:
Cheddira: Attende il via libera per il passaggio al Verona.
Zerbin: Su di lui c’è l’interesse del Frosinone (offerta da 4 milioni rispedita al mittente dal Napoli) e del Verona.
Ambrosino: L’Arezzo spinge per un acquisto a titolo definitivo, con un duello aperto tra Modena e Cesena.
Infine, resta sullo sfondo un suggestivo incastro tra i pali: l’idea di uno scambio di mercato che coinvolge Guglielmo Vicario (Tottenham) e Vanja Milinkovic-Savic, un’ipotesi che la dirigenza continua a monitorare con attenzione.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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