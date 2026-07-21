CALCIOMERCATO NAPOLI: Zeballos aspetta le cessioni, intreccio Vicario Milinkovic

Tra Dimaro e Buenos Aires ci sono circa 11.350 chilometri di distanza, ma il feeling sull’asse Italia-Argentina è più forte che mai. Il Napoli ha bloccato Exequiel Oscar Zeballos: intesa totale sia con il giocatore che con il Boca Juniors, ma per la fumata bianca definitiva occorre sbloccare l’indice di liquidità attraverso le cessioni.
L’accordo per il “Changuito”
I termini dell’operazione sono ben definiti:
Contratto: Accordo blindato con il giocatore sulla base di un quinquennale.
Valutazione: L’operazione con il Boca si aggira intorno agli 8,5 milioni di euro (circa 10 milioni di dollari).
Condizione: Il countdown iniziato a dicembre attende solo l’incastro dei tasselli in uscita per essere completato.
Nel frattempo, Zeballos si allena duramente a Ezeiza per farsi trovare pronto al momento del volo per l’Italia, avendo già rifiutato altre destinazioni come il Vasco da Gama.
Cessioni e opzioni in porta
In casa azzurra le manovre d’uscita riguardano diversi profili:
Cheddira: Attende il via libera per il passaggio al Verona.
Zerbin: Su di lui c’è l’interesse del Frosinone (offerta da 4 milioni rispedita al mittente dal Napoli) e del Verona.
Ambrosino: L’Arezzo spinge per un acquisto a titolo definitivo, con un duello aperto tra Modena e Cesena.
Infine, resta sullo sfondo un suggestivo incastro tra i pali: l’idea di uno scambio di mercato che coinvolge Guglielmo Vicario (Tottenham) e Vanja Milinkovic-Savic, un’ipotesi che la dirigenza continua a monitorare con attenzione.