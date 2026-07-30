NM LIVE – Corbo, Petrazzuolo, Cammaroto, Savino, Rosolino e Agostini

NM LIVE – Corbo: “Il Napoli può sostenere la Nazionale se inizia a fare una politica sui giovani”

NAPOLI – ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Nazionale italiana? Per fortuna che l’Italia si è accorta che stava per nominare una persona che avrebbe creato problemi, avere un c.t. legato alle scommesse di agenzie russe (non illegittime) non era oppurtuno, allora è stata sventata una anomalia per il rispetto alle persone. La polemica era su chi aveva pensato a Pirlo senza chiedere a Pirlo se aveva vari legami che potevano creare imbarazzo, fortunatamente è stata sventata questa situazione, visto che aveva rapporti corretti in linea di massima, ma sono imbarazzanti per chi fa il commissario tecnico. La scelta di Ranieri? E’ un riconoscimento per un grande personaggio del calcio italiano, è una garanzia. Il Napoli può dare un contributo alla Nazionale? Tranne Vergara e Meret come portiere di riserva, il Napoli non credo abbia calciatori per sostenere la Nazionale, se inizia a fare una politica sui giovani può sostenere la Nazionale, adesso non vedo questo inizio di politica. Le parole di Allegri? Il problema del Napoli è uno solo: negli ultimi anni è stato subalterno alla panchina, decideva tutto Conte. Da gennaio in poi ha ripreso il comando il presidente con Manna. Adesso può succedere che a furia di dire che Allegri è aziendalista, De Laurentiis può fare tutto e non ascolta quello che può chiedere Allegri. Allegri può chiedere dei calciatori, magari indicando i ruoli scoperti, se si passa ad una subalternità all’allenatore, si va dal paradiso all’inferno. Se Allegri si fa rispettare, il Napoli andrà bene, se diventa subalterno rispetto alla società, rassegnamoci ad aspettare colpi della fortuna, ma non un calcio che derivi attraverso ragionamenti logici. Se comanda solo De Laurentiis e non ha valore la richiesta di Manna e Allegri, si compromette una corretta conduzione di un club. Il mio auspicio? Noi dobbiamo scoprire e controllare la verità e fare il nostro servizio, io spero che il Napoli vada benissimo in cuor mio, ho raccontato tanto sul Napoli e figuriamo quali sono i miei auspici. Il futuro del Napoli dipende dall’equilibrio tra l’interesse del proprietario e le richieste del direttore tecnico e generale. La fase della storia del Napoli che tengo più a cuore? Il Napoli di Ferlaino legato al calcio di Vinicio per me è il periodo migliore. Ad un certo punto il calcio della Nazionale era in difficoltà, poi ci furono Maestrelli con la Lazio e Vinicio con il Napoli che iniziarono a migliorare il calcio. Sul piano della società, complimenti a De Laurentiis che ha eliminato gli sprechi e ne ha fatto una azienda. De Luca e Manfredi sullo Stadio e Euro 2032? L’attuale giunta comunale di Napoli è il futuro oltre che il presente. De Luca è uno splendido e divertente passato. Manfredi è uno dei politici nuovi più interessanti del panorama nazionale”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, 13 punti di riferimento per Allegri, festa Centenario? Sarebbe stato bello avere anche Maradona”

NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Ho fatto un editoriale sui 13 punti di riferimento per Massimiliano Allegri, sono abbastanza fiducioso e sono giocatori che possono fare la differenza: Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka, Anguissa, McTominay, De Bruyne, Alisson, Politano, Spinazzola, Gutierrez, Lukaku, Hojlund, Vergara. Sorpresa per la festa del Centenario? Non mi aspetto una sorpresa, già festeggiare i cento anni di storia è una sorpresa, la presenza di Diego Armando Maradona sarebbe stata la ciliegina sulla torta, mi piace pensare che lo farà dall’alto. Il 31 luglio gli ultras inizieranno le celebrazioni, Bianchini ha sostenuto che non saranno due celebrazioni separate, è sempre bello celebrare i cento anni di storia. Stanno arrivando le prime immagini da Castel di Sangro, ci sono anche Valentina De Laurentiis e Marsilio”.

NM LIVE – Cammaroto: “Napoli, fatta per le cessioni di Rao e Lindstrom, altri 6-7 azzurri in uscita, ecco le ultime sul mercato in entrata”

NAPOLI – EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Rao e Lindstrom? E’ fatta per entrambi, restano ancora tanti calciatori che dovranno lasciare il Napoli, il club azzurro deve stringere i tempi. Ci sono alcuni over che devono liberare il posto in lista, deve piazzare Folorunsho, Cajuste, Lang, che resta in uscita, Lucca, Lukaku, lo stesso Rafa Marin non è stato ad ora promosso da Allegri. Ci sono almeno 6-7 calciatori in uscita. Non è semplice hai interlocutori che tendono ad allungare i tempi, già da questo momento pongono una condizione, come il prestito e l’ingaggio pagato, è difficile trovare un club disposto a pagare chi va via. In questo momento sono i nomi citati prima che dovrebbero portare i soldi nelle casse del Napoli. Il Napoli dovrà fare delle operazioni in entrata e nessuno regala nulla. Abbiamo parlato tanto di Alajbegovic, abbiamo visto però quanti problemi ci sono nel calcio italiano. Io dico che una delle questioni da affrontare è la questione COVISOC, il Napoli è stato costretto a fare il mercato a saldo zero. La Lazio ha spesso il mercato bloccato, poi ci sono altri club che continuano allegramente a comprare anche se sono in difficoltà. Non si possono fare due pesi e due misure. Entrate e uscite? A Castel di Sangro dovrebbe arrivare un difensore, Manna gioca su più tavoli: tratta per il prestito a 3 milioni con diritto di riscatto per Badiashile, il Chelsea vorrebbe l’obbligo ma sembra che si stia convincendo a dare l’ok che avrebbe un riscatto a 20 milioni + bonus. Se salta la trattativa, c’è Todibo, la richiesta è di 5 milioni per il prestito oneroso + 24 per l’obbligo di riscatto. Badiashile è in pole. Occhio per i prossimi giorni: Rafa Marin in uscita, Marianucci è stato promosso e resta a Napoli. Occhio perchè i prossimi giorni faranno capire la situazione di Beukema, il Napoli potrebbe avere l’esigenza di avere due difensore e potrebbe essere un under e qualcuno nella lista di Manna c’è già. Restano Rrahmani, Marianucci che sarà il quarto, uno tra Badiashile e Todibo per sostituire Buongiorno, poi Buongiorno e qualcuno in ottica Beukema. Neres? In questo momento il mercato del Napoli è complicato, le variabili sono 3-4, aspetti che torni De Bruyne, vediamo se arriva qualche offerta, vediamo cosa succede con Lukaku, se esce Lukaku e anche Lucca serve un centavanti, poi ci sono gli interrogativi su Neres, che ha avuto tanti infortuni, le sirene per lui ci sono dall’Arabia, in queste ultime ore c’è qualche riflessione anche su Gutierrez, le offerte vanno sempre considerate anche se il Napoli non lo considera ancora sul mercato: c’è il Bayer Leverkusen e prima l’Atletico Madrid, il Napoli lo valuta 30-32 milioni, il Bayer si è spinto fino a 23 milioni. Occhio alle varie situazioni”.

NM LIVE – Savino: “Allegri allenatore vincente, 15-16 azzurri sono una garanzia, Nazionale? Mancini-Ranieri bella coppia per ripartire”

NAPOLI – ALBERTO SAVINO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Nazionale italiana? Bella coppia per ripartire Mancini-Ranieri. Dispiace per quello che è successo con Maldini e Leonardo, ma bisogna ripartire e fare dei cambiamenti anche dai settori giovanili e dalle scuole calcio. Ci sono le norme, ma poi si trova subito il rimedio per saltare certe situazioni, il Napoli è sempre stata una società modello, poi vedi società che si indebitano che hanno possibilità di prendere calciatori importanti. Allegri sereno e soddisfatto? Sicurente sarà contento della maggior parte del gruppo, il Napoli ha tanti uomini, ci sono 15-16 che danno garanzie e poi da questo gruppo qualcuno andrà via e qualcuno arriverà, penso sia contento del gruppo che ha, poi se arriva qualche innesto meglio ancora. Ho tanta stima per Allegri, è stato sfortunato in questi anni, ma è un allenatore vincente e un top. Allegri è un aziendalista, per me è una parola che esprime la valorizzazione della rosa attraverso le vittorie e i risultati. Il Napoli ha le potenzialità anche economiche per fare anche meglio”.

NM LIVE – Rosolino: “Festa Centenario? Il caldo non fermerà la passione dei tifosi, Nazionale? Mancini-Ranieri coppia vincente”

NAPOLI – MASSIMILIANO ROSOLINO, ex campione di nuoto, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Nazionale italiana con Mancini e Ranieri? Una accoppiata vincente, è successo di tutto in 15 giorni, anche un pò too much. Non è il miglior modo per partire, non è stato un colpo buono, ma Mancini mi piace e nessuno gli deve insegnare il lavoro. Le polemiche su Mancini? Uno è un professionista, noi italiani vorremmo l’attaccamento alla maglia, ma è giusto che uno valuti le opportunità, anche per soldi. Dopo l’esperienza che ha fatto, adesso è importante che l’Italia possa rinascere. C’è stato un teatro ma il finale per me è stato buono, Malagò ha detto che la squadra è contenta per la scelta, è un tecnico che ha l’esperienza giusta. Poi ha vinto anche con la Nazionale, quando vinci si dimenticano delle cose brutte, ma poi se perdi si dimenticano delle cose belle. Festa Centenario? Il caldo non fermerà la passione dei tifosi, cento anni sono tanti e Napoli ha saputo sempre festeggiare e ripartire, è chiudere un pò un cerchio di tanti anni di storia. Certezze sul mercato? Da tifosi dobbbiamo augurararci di non giocare d’azzardo, se il potenziale del Napoli è raggiungere un traguardo bisogna andare un pò oltre. Il Napoli ha riqualificato anche una città intera. Allegri tranquillo? Non bisogna stare troppo allegri (sorride ndr). Vediamo quando iniziamo a giocare seriamente, poi se ci sono opportunità ben venga che si possa rinforzare, ora bisogna dare il massimo. Allegri è un fuoriclasse, come Mancini, ha vinto e quindi è ovvio che l’allenatore fornisce sicurezza”.

NM LIVE – Agostini: “Napoli, terrei Neres, fiducioso sul lavoro di Allegri, Mancini uomo giusto per la Nazionale, Ranieri piace a tutti”

NAPOLI – MASSIMO AGOSTINI, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mancini? E’ una scelta che era già stata stabilita tempo fa, tra le parti si sapeva già che Mancini era il c.t. Poi sono uscite altre cose, Maldini aveva altre idee ed è venuto fuori il pasticcio. Malagò ha rimediato portando dentro Ranieri che piace a tutti. E’ un d.t. che piace, di calcio sa parlare e ci sa fare, è un rimedio per portare a casa Mancini, non è niente di nuovo, già sapevo di Mancini. Polemiche su Mancini? Penso che in quel periodo ci sia stata una incomprensione tra le parti, se vediamo i suoi quattro anni ha vinto più partite con la Nazionale ed è stato l’allenatore che ha vinto di più. Il record glielo ha tolto la Spagna quest’anno. La squadra è contenta, perchè è un allenatore che cerca di migliorare gioco e atleta e non guarda in faccia a nessuno. Penso che sia l’uomo giusto nel posto giusto. Napoli? Le amichevoli estive sono importanti per gli allenatori che valutano le condizioni dei calciatori. L’Arezzo ha battuto il Napoli, ma ha perso con l’Albinoleffe, i risultati contanto poco. Allegri sta facendo il suo cammino come ha sempre fatto, c’è poco da insegnargli. Non sono preoccupato, penso che verrà fuori una bella cosa quest’anno. Mercato? Penso che l’allenatore ha un numero di profili che ha esposto al presidente, poi il mercato quest’anno è un pò bloccato, penso che i club ci vanno piano per prendere i profili che possono fare bene. Anche il Napoli con Allegri e De Laurentiis sono cauti per trovare i profili giusti e non sbagliare i colpi, a differenza di quanto fatto negli anni scorsi quando sono stati presi calciatori che non hanno reso. Neres? Non venderei Neres, poi se arriva qualcosa di meglio vediamo, ma in questo momento me lo tengo. Mercato in uscita? E’ il lavoro giusto che si deve fare, gli esuberi devono essere ceduti per dare la possibilità a questi calciatori di giocare e avere una continuità. Il Napoli sta lavorando bene su questo”.