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Cent’anni di passione azzurra: Sirignano festeggia il Napoli con l’assessore Gennaro Fusco

Vincenzo Letizia 1 Agosto 2026 0 1 min read

di Vincenzo Letizia

SIRIGNANO (AV) – La passione per i colori azzurri non conosce confini né campanilismi. Anche a Sirignano, ridente borgo irpino incastonato ai piedi di Monteforte, il traguardo storico dei cento anni della SSC Napoli è stato celebrato con entusiasmo, torte a tema e un forte senso di comunità. Nel Mandamento irpino la rappresentanza dei tifosi partenopei è da sempre folta e calorosa, capace di unire intere generazioni sotto la stessa bandiera.
Tra i promotori dei festeggiamenti in famiglia e in paese c’è Gennaro Fusco, assessore al Comune di Sirignano, che ha voluto rendere omaggio al secolo di storia del club azzurro insieme al figlio Lorenzo, tra torte dedicate recanti la scritta “CENTO” e la maglia celebrativa del centenario.

Lorenzo Fusco giovane tifoso di Sirignano

Un legame di sangue e un’amicizia da ritrovare

A margine dei momenti di festa, l’assessore Fusco ha rilasciato una breve intervista per commentare il valore di questo traguardo e il rapporto profondo — pur se talvolta complesso — tra le tifoserie di Napoli e Avellino.
«Sono nato ad Avellino, ma sono da sempre tifoso del Napoli. Anche mio figlio Lorenzo ha seguito le mie orme: ha il sangue azzurro come me.»
«La rivalità tra partenopei ed irpini non ci dovrebbe proprio essere. Siamo cugini a pochi chilometri di distanza. Perfino Diego Armando Maradona ci considerava la seconda realtà campana e nutriva una grande stima per il popolo avellinese. Purtroppo negli anni questo rapporto un po’ si è inceppato, ma spero davvero che l’amicizia tra le due realtà possa tornare salda come negli anni ’80, quando il tifoso napoletano, finita la partita del Napoli, chiedeva subito il risultato dell’Avellino

Un messaggio di fratellanza sportiva

Le parole dell’assessore richiamano alla memoria una stagione d’oro del calcio campano, evocando il ricordo di quando le due piazze condividevano i palcoscenici della Serie A con rispetto e stima reciproca. I festeggiamenti a Sirignano non sono stati soltanto un modo per spegnere cento candeline di storia calcistica, ma si sono trasformati nell’occasione per rilanciare un messaggio di distensione e sportività.
Con la torta azzurra sul tavolo e la maglia del centenario indossata con orgoglio dai più giovani, il messaggio che parte da Sirignano è chiaro: la passione per il pallone deve continuare a unire i territori e a tramandarsi di padre in figlio.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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