Gli interventi di Enzo Bucchioni, Gaetano Fontana, Ciro Troise, Luca Marchetti e Gianni Di Marzio a Radio Marte

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista

“Il gol di Dybala è un capolavoro, al pari di quello di Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo è un campione che si è fatto da solo attraverso allenamenti e sudore e quel gesto tecnico è frutto di 20 anni di carriera mentre Dybala ha fatto un colpo di genio.

Per ripartire, il Napoli deve togliere le multe per ritrovare coesione e serenità. Cominciare con questo peso è dura per Gattuso.

Sono sorpreso dalla voglia di Ancelotti di tornare subito in panchina. Non è stato un periodo facile a Napoli e poi l’esonero dovrebbe far pensare. Non so da cosa sia ispirato e se fossero i soldi, fa parte del gioco”.

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gaetano Fontana, ex calciatore

“Il gioco di Ancelotti non prevedeva un play a centrocampo dalle caratteristiche di Jorginho o Pirlo, con Gattuso invece un calciatore li davanti serve. Fabian e Allan possono tamponare l’emergenza, ma a gennaio sarà necessario and andare sul mercato.

Il tiro da fuori è una delle soluzioni e i giocatori che hanno questa capacità come Zielinski e Fabian devono sfruttarla”.

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Ciro Troise, giornalista

“Il Napoli a gennaio vuole intervenire sul mercato prendendo un play a centrocampo perché manca un regista in rosa. C’è bisogno di dare un nuovo ordine alla squadra e tocca a Gattuso trovare il compromesso migliore.

Il San Paolo senza anima visto nelle ultime partite del Napoli mette depressione per cui più che i giocatori, vorrei il vecchio San Paolo”.

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Luca Marchetti, giornalista

“Gattuso è uno degli allenatori più preparati della sua generazione ed ha anche esperienze difficili e complicate in piazze difficili e complicate per cui il Napoli può ripartire da lui. A prescindere dal piazzamento di fine stagione, alcuni giocatori verrano ed altri andranno via. Si parla già di calciatori come Berge e Amrabat, ma a gennaio il calciatore del Verona non arriverà perché non potrebbe giocare mentre Berge non è uno di quei calciatori che ti cambiano il volto della squadra. A gennaio è difficile fare mercato perché se hai un’esigenza, ti fanno strapagare il calciatore, ma possono esserci anche delle occasioni perché con l’Europeo alle porte, si possono prendere giocatori scontenti che hanno voglia di riscatto. Torreira? C’è da capire se vuole venire a giocare in prestito al Napoli, perché il club azzurro non lo prenderà a titolo definitivo. Il primo approccio non ha fatto strappare i capelli al calciatore”.

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore

“Al Napoli regalerei un sogno: i quarti di finale di Champions League e quindi una vittoria ed un pareggio.

Zielinski alto a sinistra lo vedrei bene, ma non sarebbe più un 4-3-3. Serve un terzino sinistro ed un regista a questo Napoli è bisognerà correre ai ripari nel mercato di gennaio. Sono deluso da Manolas perché da un calciatore della sua esperienza mi aspettavo di più.

Tonali è un buon giocatore, ma deve ancora dimostrare di avere qualità caratteriali oltre che tecniche. Aspetterei ancora prima di prenderlo, è molto pubblicizzato”.

Questo articolo è stato letto 69 volte