Il quotidiano spagnolo AS titola in prim pagina: “Il Real Madrid accelera per Fabiàn” e riferische che l’interesse del Real Madrid per il centrocampista azzurro starebbe aumentando, in quanto manca il rinnovo con il Napoli. Nel caso in cui il club azzurro non riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions cederà Fabiàn a fine stagione.

