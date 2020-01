LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Coppa Italia, Napoli-Lazio 1-0, Insigne capitano vero

OSPINA 6: sembra più bravo nel gioco di piede che nelle parate. Per fortuna il gol del pareggio della Lazio è in fuorigioco.

HYSAJ 4: con le sue scempiaggini rischia di compromettere seriamente la qualificazione della propria squadra, prima causa un rigore evitabilissimo e poi si fa espellere ingenuamente.

LUPERTO 6: commette qualche errore in impostazione, ma lì dietro e preciso ed essenziale.

DI LORENZO 6: da centrale non ci convince, a destra è un altro giocatore per efficacia nel difendere la propria zona di competenza e per propulsione offensiva.

MANOLAS 6,5: solido, cattivo, risoluto. È lui che ci mette sempre la pezza…

MARIO RUI 6,5: nonostante non sia un gigante, svetta, soprattutto di testa, respingendo tante situazioni pericolose. Solito contributo anche in fase di spinta.

ZIELINSKI 5,5: da lui ci aspettiamo sempre qualcosa in più, si è sacrificato molto in fase di non possesso ma si è fatto apprezzare poco sulla trequarti.

DEMME 7: sagacia e intelligenza tattica, schermo difensivo davanti alla difesa e ragioniere in mezzo al campo.

LOBODKA S.V. pochi minuti per giudicarlo appieno. Ci stava piacendo però per la personalità e la capacità nel giocare di prima.

CALLEJON 5,5: inizia bene il match, poi cala fisicamente e il suo apporto in fase di non possesso viene un po’ meno.

ELMAS 6,5: ci mette fisico ed energia in un momento topico del match. Prezioso il suo apporto.

MILIK 6: è troppo solo in avanti. A volte non riesce a far salire adeguatamente la squadra, ma coglie un palo e comunque lotta come un leone.

INSIGNE 7,5: gol da grande campione il suo, dà l’anima in campo, incita i compagni e chiama a raccolta i tifosi. Capitano coraggioso.

FABIAN RUIZ 6: gioca ad un tocco e mette il fisico nel convulso finale.

Vincenzo Letizia

