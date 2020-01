LA PARTITA – Napoli-Lazio 1-0, azzurri in semifinale di Coppa Italia

Il Napoli batte 1-0 la Lazio con un gol nel primo tempo di Insigne e si qualifica alla semifinale di Coppa Italia.

PRIMO TEMPO

Al 2′ minuto passa subito in vantaggio il Napoli con Lorenzo Insigne, che si inserisce in area e in posizione defilata spedisce il pallone in rete. Al 7′ l’arbitro assegna un calcio di rigore per la Lazio per un fallo di Hysaj su Caicedo ma dal dischetto sbaglia Immobile che al momento del tiro inciampa. Al 19′ doppio giallo e quindi espulsione pe Hysaj per un fallo commesso questa volta su Immobile. Al 24′ altro cartellino rosso, questa volta per Lucas Leiva che dopo esser stato ammonito protesta nei confronti dell’arbitro. Sucesivamente gli azzurri gestiscono bene la gara soprattutto nella fase di non possesso, grande sicurezza da parte della squadra. Al 45′ l’arbitro assegna 3 minuti di recupero e al 48′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 49′ si rende pericolosa la Lazio con Immobile che prova la conclusione, para in due tempi Ospina. Al 63′ gran tiro di Immobile in area e il palone termina in rete, ma la posizione dell’attaccante in fuorigioco, l’arbitro ferma il gioco. Al 70′ Napoli vicino al raffoppio: Milik ci prova con un colpo di testa ma il pallonr colpisce il palo. All’84’ è la Lazio ad andare vicino al gol: tiro di Milinkovic e pallone che termina sulla traversa. Dopo un minuto conclusione di Mario Rui, ma altro legno colpito. All’88’ ci prova Lazzari e ancora una volta il pallone colpisce il palo, Acerbi riceve il pallone e spedisce in rete ma è fuorigioco. Al 90′ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka (22′ Luperto), Demme, Zielinski; Callejon (67′ Elmas), Milik, Insigne (77′ Fabian Ruiz). A disp: Meret, Karnezis, Tonelli, Lozano, Leandrinho, Llorente. All.: Gennaro Gattuso

Lazio (3-5-2): Strakosha; Radu (70′ Patric), Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic (76′ Jony); Immobile, Caicedo (55′ Correa). A disp: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, D. Anderson, Berisha, Minala, A. Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi

Arbitro: Davide Massa (Imperia)

Reti: 2′ Insigne (N)

Ammoniti: Hysaj (N) Acerbi, Leiva (L)

Espulsi: Al 19′ Hysaj (N) al 25′ Leiva (L)

Mariano Potena

