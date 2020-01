Bonucci: “Non abbiamo perso perché distratti dalle altre”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, parla così a Sport Mediaset dopo la sconfitta in casa del Napoli: “Abbiamo preso due gol evitabilissimi, e creato poco per la qualità che abbiamo. Ci sia da insegnamento, perché certe partite con questo modo di giocare non puoi gestirle. Dobbiamo essere più cattivi, non dare le cose per scontate. Quando scendi in campo, poi, non pensi a cosa hanno fatto le inseguitrici, ma solo a giocartela per la vittoria. Il Napoli ha dato tutto, abbiamo portato a casa zero punti, ma non perché pensavamo a cosa era successo il pomeriggio. Sono partite difficili, sapevamo che non si decideva oggi lo Scudetto. Vincere avrebbe dato un bel colpetto ma dalla nostra abbiamo margini di miglioramento. Se facciamo quello di cui siamo in grado, possiamo toglierci soddisfazioni. Dobbiamo però essere in grado di recuperare le energie a 72 ore di distanza da una partita, l’accelerata finale lascia un po’ di rammarico ma ci serve tutto da insegnamento, per dare sempre il 100%. La qualità deve essere concentrata dalla fase mentale, e questo ci è mancato”.

TuttoMercatoWeb.com

