Maggio: “Di Lorenzo si rispecchia molto in me come caratteristiche”

Christian Maggio, ex azzurro ora in forza al Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il nostro obiettivo è tornare in Serie A. La Serie B è un campionato difficile, duro, ma abbiamo la forza di tutti, la volontà, per tornare nel campionato che conta più di tutti. Io non ho rimpianti e non ne ho mai avuti nel corso della mia carriera. Chiaramente dopo tanti anni con il Napoli avrei voluto chiudere la mia esperienza lì in modo diverso. Ho voltato pagina adesso perché volevo ripartire, volevo giocare di più dopo tanto tempo fermo. Da questo punto di vista il Benevento mi ha dato la possibilità di indossare una maglia da titolare con continuità, in una squadra con un bel progetto. Insigne ha passato un momento difficile, come tutta la squadra, ma lui un po’ di più perché è napoletano ed è il capitano. Sono contento che stia tirando fuori qualcosa in più e stia coinvolgendo anche i compagni. Sono sicuro che possa fare ancora meglio. Di Lorenzo nasce terzino e si è sempre comportato bene. Si rispecchia molto in me come caratteristiche. Magari in questo momento sta avendo delle difficoltà in fase difensiva perché è impiegato come centrale, anche se comunque non mi sta dispiacendo. È un ragazzo intelligente che sta facendo il suo compito. Malcuit sta recuperando bene dopo l’infortunio e potrebbe essere una valida alternativa a Di Lorenzo. Non mi dispiace affatto. Ha qualità e può fare bene a Napoli”.

Fonte: kisskissnapoli.it

