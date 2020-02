INTER-NAPOLI, INSIGNE OUT, GIOCA ELMAS! CONFERMATO OSPINA TRA I PALI

Le formazioni ufficiali di Inter e Napoli, che si affronteranno a San Siro per la semifinale di andata di Coppa Italia. Per il Napoli out Insigne per un problema al ginocchio, Gattuso sceglie Elmas, confermando l’ennesima bocciatura per Lozano. Per l’Inter, ritorna dal 1′ Lautaro in coppia con Lukaku.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro.

Panchina: Berni, Godin, Ranocchia, D’Ambrosio, Asamoah, Candreva, Young, Borja Valero, Vecino, Eriksen, Sanchez.

Allenatore: Conte.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas, Zielinski; Callejon, Mertens.

Panchina: Meret, Karnezis, Luperto, Koulibaly, Allan, Lobotka, Politano, Lozano, Llorente, Insigne, Milik.

Allenatore: Gattuso.

Questo articolo è stato letto 64 volte