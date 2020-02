Barcellona, de Jong: “Napoli grande squadra con giocatori di qualità”

Il centrocampista del Barcellona, Frenkie de Jong, ha parlato della sfida di domanic ontro il Napoli in un’intervista rilasciata al sito ufficiale della UEFA. L’olandese non considera i precedenti avvenuti in estate, col Barcellona vincente nell’International Champions Cup per 2-1 e 4-0: “Non possiamo prendere queste partite come riferimento. Il Napoli è una grande squadra con giocatori di qualità. Anche se in campionato hanno avuto dei risultati al di sotto delle aspettative, in Champions hanno fatto molto bene, basti pensare alle sfide contro il Liverpool”. De Jong ha inoltre sottolineato le difficoltà negli scontri diretti: “Nella fase a gironi se hai una serata no hai il tempo di rimediare. Nell’eliminazione diretta c’è più tensione, minor differenza di qualità ed è molto più emozionante per gli spettatori”.

Fonte: tuttomercatoweb.com

