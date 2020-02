Bruscolotti: “Volevo andare a vedere Napoli-Barcellona, ho desistito e vi spiego perchè”

L’ex capitano del Napoli e bandiera storica del sodalizio campano, Giuseppe Bruscolotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Campania Sport, programma in onda su Canale 21. Queste le sue parole: “Avevo pensato di andare allo stadio martedì prossimo per vedere Napoli-Barcellona. Ho contattato la società, ma è arrivata una risposta che non mi è piaciuta e così ho desistito. Mi fermo qui perché non ho alcuna intenzione di fare polemica”.

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha poi aggiunto: “Quando c’era Pierpaolo Marino, avevo due biglietti per le partite del Napoli. Ora non li ho più”. Umberto Chiariello, giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, ha poi aggiunto: “Ritengo che l’atteggiamento del Napoli sugli ex sia vergognoso. I calciatori che hanno fatto grande questo club dovrebbero essere trattati con i guanti. De Laurentiis aggiorni il suo calendario: il Napoli è nato molto prima del 2004, quando prese la società”.

