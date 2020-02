Il Fischietto. Napoli vs Barcellona, dirige il tedesco Brych

Il big match di Champions League Napoli vs Barcellona di domani sera al San Paolo sarà diretto dall’arbitro tedesco Felix Brych, il quale sarà assistito dai collaboratori di linea Borsh e Lupp, dal quarto Uomo Osmers e dagli addetti al VAR Dankert e Fritz. Per la cronaca il quarantaquattrenne fischietto originario di Monaco di Baviera vanta quattro precedenti con la squadra azzurra nei quali il Napoli ha raccolto due successi contro il Benfica per 4 a 2 nella fase a gironi della massima manifestazione continentale del settembre 2016 e contro i campioni uscenti del Liverpool, per 2 a 0, il 17 settembre dell’anno scorso, sempre nel girone eliminatorio di questa edizione di Champions. Mentre le due sconfitte risalgono agli ottavi di finale di ritorno, in Inghilterra, contro il Chelsea in cui i partenopei furono battuti, dopo i tempi supplementari, per 4 a 1 nel marzo del 2012 ed alla gara casalinga contro il Manchester City, 2 a 4 il risultato finale, giunto nella fase a gironi del novembre 2017, match in cui si infortunò il difensore algerino Ghoulam.

