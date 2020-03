Parma-Spal: clamoroso! Squadre richiamate negli spogliatoi

PARMA – Continua il caos in Serie A a causa dell’emergenza coronavirus. Nell’anticipo domenicale delle 12.30, infatti, Parma e Spal erano pronte per entrare in campo, ma l’arbitro Pairetto li ha richiamati negli spogliatoi. Le squadre erano nel tunnel pronte a cominciare questa gara, recupero della giornata 26 di Serie A, ma sono state costrette a rientrare negli spogliatoi. L’arbitro della gara, infatti, è stato chiamato dalla Lega e dalla Figc per rimandare la partita di 30 minuti. Il ministro Spadafora, infatti, insieme a Lega e Figc sta valutando di interrompere immediatamente il campionato. Ci sono contatti continui in corso in questo momento tra Governo e Figc per capire se far disputare le partite di oggi o meno. Si saprà tutto entro le 13, orario nel quale è stato rimandato il calcio d’inizio di Parma-Spal, e si capirà se il campionato potrà proseguire o meno. All’interno del tunnel che porta agli spogliatoi delle due squadre, l’attaccante della Spal Sergio Floccari ha detto: “Non si può giocare così, è una cosa assurda”.

TuttoSport.com

Questo articolo è stato letto 72 volte