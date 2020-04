Gimnasia, Maradona in isolamento volontario ma sempre in contatto con squadra e staff

Un reportage di Olé svela come trascorre le sue giornate Diego Armando Maradona, che si è messo in auto-isolamento da qualche giorno nella sua casa di Bella Vista. Il tecnico del Gimnasia viene visitato quotidianamente dai suoi medici di fiducia, parla con il suo secondo, Gallego Mendez, e col presidente Gabriel Pellegrino. Le preoccupazioni del Pibe de Oro sono tre: seguire i giocatori nei loro allenamenti “casalinghi”, studiare le strategie che permettano alla squadra di tornare in campo nella condizione migliore (una per il breve termine, l’altra per il lungo) e confrontarsi con il presidente sui temi mercato e riduzioni di stipendio. Nel tempo libero, l’ex giocatore del Napoli e CT dell’Argentina guarda tanto sport in tv, gioca via cavo e si dedica alla cura personale.

