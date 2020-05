Le big europee su Koulibaly ma De Laurentiis non svenderà il difensore

Il difensore senegalese Kalidou Koulibaly, malgrado la non brillante stagione, è sempre nel mirino delle grandi europee come Psg, Manchester United e Real Madrid. Le sue enormi doti, però, restano sempre indiscutibili. Già nella passata stagione il club spagnolo tentò l’assalto al calciatore azzurro offrendo ben 90 milioni di euro, offerta rispedita al mittente dal presidente De Laurentiis. Oggi il prezzo deel cartellino, per ovvie ragioni, è sceso, tuttavia, il patron della società partenopea non svenderà mai il suo gioiello, in primis perché il Napoli non è con l’acqua alla gola e poi perché il centrale difensivo ha un contratto che scadrà nel 2023. Come dicevamo non solo il Real Madrid di Zinedine Zidane, che vanta un ottimo rapporto con il suo agente, vorrebbe accaparrarsi il cartellino di Koulibaly, ma anche il Liverpool, lo United ed il fresco campione di Francia PSG. Staremo a vedere in questo prossimo mercato estivo come si evolverà questa faccenda.

